Mary de Dinamarca y sus hijos se deshacen en abrazos y carantoñas en Palacio

Las familia formada por Mary y Federico de Dinamarca y sus tres hijos siempre ha estado muy unida, aunque no es la más habitual que miembros de la realeza derrochen muestras de afecto en público debido a la institucionalidad de la mayoría de sus apariciones. Sin embargo, con ocasión de la carrera anual Hubertus Hunt en Dyrehaven, al norte de Copenhague, Mary y sus hijos mostraron su lado más cercano y cariñoso y no escatimaron en abrazos. La princesa asitió a la competición hípica con su hijo mayor Christian, que era el que más acaparaba los brazos de su madre, y Josephine, que también reclamaba su dosis de mimos. Buena prueba de lo cercana que es la esposa del príncipe heredero con sus hijos es que no ha dudado en acompañarlos a Suiza cuando inicien su formación en un internado alpino. No te pierdas la faceta más amorosa de los royals daneses en este vídeo.