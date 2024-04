El cruce de mensajes de Sebastián Yatra con el padre de Aitana que muestra cómo es su relación

Tras las fotografías que evidenciaron la reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra, ha llegado uno de los momentos más esperados por sus fans: una nueva colaboración entre los dos artistas. El tema se llama Akureyri, el nombre de la ciudad isalndesa a la que viajaron juntos hace tan solo unos meses. Un día después de anunciar su lanzamiento, Aitana compartió una foto de los dos tumbados precisamente en Islandia junto al siguiente texto: “Esta canción es la más especial en mucho tiempo…”. Como era de esperar el torrente de reacciones fue enorme y, entre ellas, ha llamado la atención la de su padre y ¡la respuesta de Yatra!

"De las canciones más bonitas que he escuchado. Imposible no emocionarse”, ha comentado Cosme Ocaña, algo a lo que Yatra no pudo resistirse a contestar con cierto humor pues el tema aún no había salido a la luz: “¿cuándo la escuchaste?”. Su suegro no ha dudado en continuar la broma. “La he escuchado tantas veces, que ya ni me acuerdo cuándo fue”, ha dicho en un simpático diálogo que muestra la buena relación que existe entre ellos. El orgullo del padre de Aitana es obvio. Fue él quien la animó a conseguir su sueño de ser cantante y el encargado de llevarla y acompañarla al casting que le cambiaría la vida por completo, por lo que, no es de extrañar que vaya a apoyar a su hija en su tercera colaboración con Yatra después de Corazón sin vida, de 2020 y Las dudas, de 2022.

Las imágenes de Aitana y Sebastián Yatra en Akureyri que explican el motivo de su último viaje a Islandia

La relación entre los dos cantantes salió a la luz a principios de 2023, y tras casi un año de relación anunciaron su ruptura el pasado mes de noviembre. Sin embargo, cinco meses después todo apunta a que han decidido darse una segunda oportunidad. Los rumores comenzaron a cobrar fuerza cuando se conoció que habían hecho un viaje juntos y se les vió en el aeropuerto de Londres, precisamente la escapada a Islandia que ahora cobra tanto significado. Después, llegó la cita en Madrid y las fotografías en las que quedaba patente que Aitana y Yatra volvían a estar juntos.

La cantante Aitana Ocaña es ya uno de los grandes referentes musicales de nuestro país. Fue su paso por Operación Triunfo en el año 2017 lo que le impulsó a la fama, logrando el éxito internacional con temas como Vas a Quedarte, Teléfono o Lo Malo, interpretada junto a Ana Guerra.