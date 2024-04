De su reconciliación con Sebastián Yatra a su próximo debut: Aitana vuelve a estar en el foco

Cuando de niña iba a clases de piano y cantaba en un coro, Aitana Ocaña no se atrevía a decir en voz alta que quería ser cantante porque consideraba que era imposible. Pero la realidad se abrió paso y superó cualquiera de esos sueños que mantenía en secreto. Concursar en Operación Triunfo 2017 marcó el punto de inflexión y en la actualidad es una de las artistas más influyentes de nuestro país, una auténtica diva del pop que solo piensa en una cosa: trabajar, trabajar y trabajar. Además, la suerte también le sonríe en lo personal gracias al apoyo incondicional de su familia y su reciente reconciliación con Sebastián Yatra. Analizamos los tres motivos principales por los que la intérprete, que en junio cumplirá 25 años, es la mujer del momento.

Nueva oportunidad al amor

"No estoy con ganas de chatear ni nada, supongo que es un proceso, estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos...", aseguraba en diciembre Aitana. Ahora el amor ha vuelto a llamar a su puerta y se ha dado otra oportunidad con Sebastián Yatra cinco meses después de su ruptura. Cuando decidieron tomar caminos separados, el intérprete de Energía bacana dejó claro que "nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida".

Parece que ese buen entendimiento ha permitido que el tiempo haya recolocado todo y se haya producido un acercamiento que ha dado pie a su reconciliación. Tras semanas de intensos rumores en los que se apuntaba a que habían estado en Islandia y Londres, este fin de semana los cantantes tuvieron una cita en Madrid que confirma sin palabras que vuelven a estar juntos. Ella fue vista por el recorrido de la maratón que se celebró en la capital, en la que Yatra participó. Además, acudieron a comer al mismo restaurante y accedieron al piso del cantante colombiano, aunque en ningún momento se dejaron ver juntos.

La emoción de crear nueva música

"Lo que creo que la gente puede esperar de mí este año es que no voy a parar. Voy a componer sin parar en todo el mundo, voy a conocer a muchos productores, muchos artistas y disfrutar de mi trabajo como nunca antes”, decía en Número Netherlands. Y así ha sido. Después de "7 meses sin sacar música", Aitana se encuentra en pleno proceso creativo y, a juzgar por las imágenes de su reacción, no puede gustarle más el resultado. La propia artista compartía esta misma semana con sus fans un vídeo en el que aparece sin poder contener las lágrimas de la emoción mientras suenan algunos acordes de lo que, probablemente, será su nueva propuesta. También queda reflejado en este fragmento lo mucho que se implica en cada parte del proceso y la intensidad con la que vive cada paso que da en este sueño cumplido que es ser cantante.

El ritmo de Aitana es frenético y el éxito marca todos los pasos que da. Tras una gira internacional en la que ha conquistado al público con su espectáculo, está inmersa en nuevas canciones y a la vez se prepara para nuevas parada de Alpha Tour. Hay una en concreto que le hace especial ilusión: la que tiene prevista el 28 de diciembre de 2024 en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. La noticia desató la locura y las entradas se agotaron en solo 72 horas. "Esto es muy fuerte. Poder cantar en un estadio así en mi país delante de tantas personas es una locura. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre", aseguraba.

Contando las horas para su debut cinematográfico

La música es su absoluta prioridad, pero también se siente atraída por el mundo de la interpretación y cuenta las horas para el estreno de su primera película: "Ya no queda nada para que salga mi primera película. Estoy feliz. En nada es vuestra". Pared con pared, largometraje de Netflix dirigido por Patricia Font que llega al gigante del streaming el 12 de abril, es el remake de la comedia romántica francesa Tras la pared y Aitana interpreta a la protagonista. En la ficción da vida a Valentina, una joven pianista que se prepara para una audición mientras que su vecino David es un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio. Le acompañan en este proyecto Fernando Guallar, Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz.

No es la primera vez que trabaja como actriz, ya participó en La última, serie de Disney+ en la que trabajó con Miguel Bernardeau, su pareja en aquel momento. Curiosamente, a la semana de finalizar ese rodaje comenzó el de la película que ahora va a ver la luz. Ambas experiencias le encantaron y no descarta seguir ampliando su trayectoria en esta dirección, aunque siempre manteniendo la música como su primera opción. "Si se me presenta una gran oportunidad y puedo tener el tiempo para prepararme y hacerlo con todo el amor de mi vida, entonces seré el más feliz de hacerlo”, adelantaba.

