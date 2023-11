Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: 'Somos y seremos grandes amigos'

Sebastián Yatra ha confirmado lo que ni sus fans ni los de Aitana querían oir: su relación de pareja ha terminado, a pesar del profundo cariño que se guardan. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha confirmado a los micrófonos del canal mexicano Telediario.

En estos momentos, el intérprete Tacones Rojos se encuentra en el país azteca, donde Aitana, como él tiene un público fiel. Hace tan solo unos días el Auditorio Nacional de Méxicose rindió a los pies de la cantante catalana, un éxito que Sebastián vive con mucho orgullo. "Me encanta que haya vivido eso tan especial en el auditorio. Yo la adoro", ha explicado con una sonrisa. Precisamente, unas fotos que evidenciaban que los dos se encontraban juntos en México parecían zanjar las especulaciones sobre su ruptura.

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre los cantantes empezaron después de que Aitana no asistiera a la boda del hermano de Sebastián Yatra en Colombia hace tan solo dos semanas. El cantante viajó solo a Medellín, su ciudad natal, mientras ella se trasladó a Zarauz (Guipúzcoa) donde coincidió con su exnovio, Miguel Bernardeau, en el funeral de la abuela de un amigo en común, el surfista vasco Aritz Aranburu. Poco después, las especulaciones crecieron a raíz de que Aitana no acudiera a los Grammy Latinos el pasado 16 de noviembre, un día muy importante para Yatra, ya que además de estar nominado, era uno de los presentadores de la gala y actuó sobre el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

Aunque ellos siempre han querido llevar su relación con discreción, no pudieron evitar convertirse en la pareja del momento cuando a partir del mes de enero sus movimientos ya venían a confirmar lo que era un secreto a voces. Dos de los cantantes con más éxito entre los jóvenes de ambos lados del Atlántico iniciaron una historia de amor que sus fans vivieron con absoluta intensidad. Sebastián y Aitana ya eran amigos cuando decidieron darse una oportunidad -ya que los dos son coaches de La Voz- y aunque ellos nunca llegaron a confirmar que ya eran algo más que amigos, la complicidad, sus publicaciones en redes sociales y, finalmente, las imágenes de su beso más esperado que ¡HOLA! publicó en exclusiva, no dejaban lugar a las dudas.

Es paradójico que sea precisamente para contar que ya no están juntos, cuando Sebastián Yatra ha hablado sin rodeos de su relación y lo ha hecho, eso sí, con las mejores palabras. Como el mismo ha dicho, ha sido "una historia muy bonita". Por el momento, Aitana no se ha pronunciado, pero en su último concierto en Bogotá, admitió entre lágrimas que no está pasando por un buen momento. Unas lágrimas que ahora cobran todo el sentido.