Primeras palabras de Aitana tras la noticia de su ruptura con Miguel Bernardeau

Horas después de conocerse que Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han puesto punto y final a su relación, según publica Lecturas, la cantante ha reaparecido. La intérprete de temas como Vas a quedarte, Corazón sin vida o Mon amour ha mantenido los compromisos profesionales que tiene en su agenda y ha acudido la tarde del miércoles a un acto organizado por una firma de belleza de la que es embajadora. Impresionante con un vestido negro de transparencias, la artista de 23 años ha posado ante los flashes, pero ha apostado por la discreción a la hora de hablar de las novedades de su vida privada. "Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada", ha dicho.

"¿Os gusta, os gusta?", ha preguntado nada más llegar sobre su cambio de look, una melena oscura y mucho más corta. "Estoy super bien pero me he puesto muy mala de una gripe y estaba hoy pensando que ojalá viniera bien porque estoy en plenos ensayos para mi último concierto el 20 de diciembre en el Wizink. Tengo muchas ganas, a ver cómo sale, estoy muy contenta", ha indicado. Al ser preguntada directamente por la ruptura con el hijo de Ana Duato, se ha mostrado tajante: "Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto". Además, ha lanzado la petición de no ser grabada en casa porque de madrugada van personas, hombres, "y lo paso muy mal, tengo mucho miedo"

Durante los cuatro años de relación, la que fuera concursante de Operación Triunfo siempre se ha mostrado muy hermética y ha evitado dar detalles de su romance con el protagonista de Élite. Ahora mantiene esa misma tónica y evita pronunciarse sobre la ruptura o decir en qué punto exacto se encuentra la situación con Miguel Bernardeau, quien habría abandonado la vivienda que compartían desde 2021. Aitana adquirió esta casa unifamiliar justo un año antes y la estuvo reformando para adecuarla a sus necesidades. Se trata de la misma zona en la que viven los padres de Miguel, la actriz Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau.

El último proyecto que los ha unido

Nada hacía presagiar que la pareja estaba atravesando una etapa complicada cuando hace dos semanas estrenaron La Última, serie de Disney+ que ha supuesto el debut interpretativo de Aitana. Con motivo de la premiere, la cantante y el actor posaban juntos y muy compenetrados en la alfombra roja, asegurando que habían sido una experiencia preciosa. En las entrevistas que concedieron, por primera vez dieron algunas pinceladas de su romance como que empezó por redes sociales y que su primera cita fue "desastrosa" y pensaron que no volverían a volver a quedar nunca.