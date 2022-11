Aitana y Miguel Bernardeu por qué su primera cita fue 'desastrosa'

Aitana y Miguel Bernardeu, que estrenan el próximo 2 de diciembre La última (la serie que han protagonizado los dos juntos), han explicado que la primera cita que tuvieron cuando se conocieron no fue como ellos se esperaban. Tras confesar que tuvieron un primer contacto a través de sus perfiles sociales, la cantante y el actor quedaron para irse de cena, una velada la segunda finalista de Operación triunfo ha catalogado como "desastrosa". "Por primera vez en mi vida no comí nada", dicho el hijo de Ana Duato en El Hormiguero. "Se me cayó una copa entera por el suelo... Todo fue... puff", ha dicho la intérprete en el programa de Antena 3, donde ha asegurado que tras salir del restaurante pensaron que no se volverían a ver nunca más.

Aitana presenta su primera serie con un look gótico de la diseñadora francesa que adora Dua Lipa

Además, Aitana ha asegurado que al terminar la cita, que fue en un establecimiento del centro de Madrid, coincidió cuando Operación Triunfo y Élite habían sido un "boom", por lo que mientras caminaban por la calle muchos fuero quienes les vieron juntos y les pararon para hacerse fotos: "Siento que fue la vez en mi vida, y mira que me paran y es muy bonito porque me encanta hablar con la gente, que más nos pararon. Si no era por él era por mí. Fue raro porque nos señalaban porque les era extraño vernos a los dos... Así que yo me metí en un taxi y Miguel se fue para otro lado. Pensé 'ya no lo voy a volver a ver en mi vida'", ha reconocido la ahora actriz.

La cantante, que hará el último concierto de su gira en el Wikink Center de Madrid este 20 de diciembre, ha explicado además que su aventura como actriz ha sido maravillosa. Tras formarse para su personaje, Aitana ha revelado que los primeros días en el set fueron algo caóticos porque solo tenía experiencia con los videoclips. "Nunca había tenido marcas. Además muchos días he actuado sin lentillas porque sentía que con ellas no podía plasmar todas las emociones que quería y al tener tanta miopía lo de las marcas fue un poco desastre porque no las veía", ha dicho la novia de Miguel, quien ha asegurado que se soprende cuando su chica va en su día a día sin ningún tipo de lentes porque tiene muchas diotrías. "En casa también me pasa. Y encima cuando no veo, aunque parezca broma, tampoco escucho. Es un problema", ha añadido la invitada ante la atenta sonrisa de su chico: "Suena a excusa pero es verdad", ha respondido él.

Aitana y Miguel Bernardeau: de sus comienzos como pareja a su proyecto juntos

Cuando les propusieron hace dos años esta ficción, Aitana y Miguel han confesado que se lo tomaron como una broma, pero al llegarles el primer guion y ver que el proyecto iba en serio tuvieron que planteárselo mucho en casa. "No podíamos decir que 'no'. Y lo bueno es que hemos sabido separar lo personal de lo laboral", ha dicho la cantante, que además ha asegurado que cuando llegan después de rodar rara vez hablan de trabajo. "Lo que queríamos era hacer un proceso actoral, que hicimos comn Lorena Bayonas en El centro del actor, y ver cómo creían los personajes desde cero y hacer una historia que mereciera la pena. Me lo pasé muy bien", ha dicho el intérprete de Élite, que le dijo asu novia que lo bueno de trabajar juntos era que podrían ensayar al llegar a casa.