Aitana y Miguel Bernardeau: de sus comienzos como pareja a su proyecto juntos

Aitana y Miguel Bernardeau, que siempre han sido muy celosos de su intimidad, comenzaron su relación hace casi 4 años. Desde entonces, la pareja es inseparable y ambos suelen compartir instantáneas en las que muestran su cariño y buena sintonía. De hecho, la cantante y el actor confesaron hace unas semanas que se conocieron a través de sus respectivos perfiles sociales, cuando la extriunfita había visto Élite, ficción en la que el intérprete ha participado durante varias temporadas, y él la contestó a una de sus historias. "Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: ‘Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", dijo la artista en una entrevista conjunta en Vanity Fair.

VER GALERÍA

La sonrisa de Aitana que enamora a Miguel Bernardeau

Aunque desde el principio de su relación muchos han sido los rumores que han ido saliendo sobre una posible ruptura, lo cierto que es que la pareja está muy unida y si hacen vida por separado es por culpa de los diferentes proyectos laborales que cada uno tiene en sus respectivas agendas. Eso sí, cada vez que pueden estar juntos no dudan en pasar en pareja el mayor tiempo posible: se lo pasan muy bien con sus mascotas (así lo demuestran algunas imágenes junto a 'Sopita', la perra que la artista acogió en julio de 2020, y 'Olivia', la cachorrita que adoptó en octubre de 2021), viajan a Ibiza con la familia del intérprete de 1899 y acuden también asiduamente al pueblo de la segunda finalista de Operación Triunfo, Sant Climent de Llobregat, donde son capaces de despistar a los fotógrafos.

"Encadenas una cosa con la otra y la realidad es que nuestras profesiones son muy exigentes. Tenemos que estar todo el tiempo arriba pero no por nada, no por querer estar ahí, sino porque nos apasiona", ha dicho el actor en el citado medio, donde además ha asegurado que ninguno de los dos es de exponer su vida privada y que si alguna vez se les ve juntos es porque sobre todo en verano hay muchos paparazzis que les persiguen para conseguir la mejor foto. De hecho, cuando piensan que nadie les ve encuentran un momento a solas y no dudan en sacar a relucir su lado más cariñoso (siendo pillados por los fotógrafos). Además, según los fans de Aitana, la artista incluyó en su disco una romántica declaración a su novio: se trata del tema Las Vegas, cuya letra podría estar inspirada en su historia de amor con el actor. "Tú y yo rompemos los esquemas. No somos como los demás. No he sentido nada igual. Yo ando de premios en Las Vegas y tú de estreno por otra ciudad (...) Aunque mil focos estén alerta, a mi no me importa confesar que me estoy enamorando", reza el tema.

VER GALERÍA

La complicidad de Aitana y Miguel Bernardeau en las primeras imágenes de su serie juntos

Y aunque la pareja tiene sus trabajos por separado, han tenido la suerte de estar varios meses grabando un proyecto juntos: La última, la serie que supone el debut televisivo de Aitana de la mano de su pareja. "Quiero decir una cosa sin llorar mucho. Este ha sido un viaje súper bonito. Yo nunca he hecho esto, lo sabéis todos y me lo voy a llevar siempre en mi corazón", dijo la intérprete de Mariposas muy emocionada mientras su chico aplaudía y la miraba con orgullo.

De qué va La última

La ficción, que se estrena el próximo 2 de diciembre en Disney+, tendrá grandes paralelismos con la vida real. Pues Candela, el personaje al que interprete Aitana, es una joven con una vida convencional, que mientras trabaja en una empresa de servicios logísticos, intenta luchar por cumplir su verdadero sueño: triunfar como cantante. La existencia de la protagonista dará un giro de 180 grados tras un golpe de suerte ya que, mientras se encuentra en un bar actuando, un importante promotor de una firma de discos se fija en su voz y talento.