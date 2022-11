Aitana presenta su primera serie con un look gótico de la diseñadora francesa que adora Dua Lipa

Este final de año está siendo de lo más especial para Aitana, pues no solo ha triunfado sobre los escenarios de Latinoamérica, hasta donde le ha llevado estas últimas semanas su gira 11 Razones + Tour, sino que debuta como actriz en la serie La Última, en la que comparte cartel con su chico, el actor Miguel Bernardeú. La ficción de cinco capítulos estará disponible en Disney+ el próximo viernes 2 de diciembre, pero la pareja y el resto del equipo la han presentado hoy a los medios en una cita matutina en la que Aitana ha vuelto a demostrar que no tiene miedo al riesgo, al menos cuando hablamos de looks.

Para este encuentro con la prensa en Madrid, la cantante (y ahora actriz) ha confiado en la originalidad de una modista que adoran otras colegas de profesión como Beyoncé o Dua Lipa: Marine Serre. De origen francés, Serre colaboró con firmas internacionales como Alexander McQueen, Dior o Balenciaga antes de ganar el premio LVMH en 2017, con solo 25 años. Desde entonces, compagina su trabajo en la última de esas casas con su proyecto homónima al cual pertenece una icónica pieza que se ha colado en el armario de muchísimas celebrities: el mono ajustado con estampado de lunas.

Sin embargo no ha sido esa prenda de la línea ICON la que ha escogido Aitana, sino un conjunto de dos piezas de nueva colección formado por top de manga larga y leggings con devoré rojo sobre fondo negro. Los ha combinado con botas altas de plataforma en el segundo de esos colores y un look de belleza de lo más festivalero: maquillaje muy natural, melena suavemente ondulada y trencitas de dos cabos. ¿Será este el peinado estrella de los conciertos del próximo verano?

Admiración delante y detrás de la cámara

(Re)confirmando con este lookazo su estatus de icono de la Generación Z, Aitana también ha dejado claro hoy que atraviesa un momento muy bonito con su chico, quien le ha dedicado estas palabras en la presentación: "Recuerdo mirarla y pensar 'madre mía, qué forma de escucharme'. Estaba llorando. Aitana tiene una forma de sacar sus emociones de una forma muy fácil, muy rápida, muy orgánica. Eso fue muy bonito para mí, ver que ella, mi amiga, mi pareja, mi tal... es un pedazo de actriz increíble me motivó mucho como compañero". Trabajar mano a mano ha tenido que ser muy especial para ambos, y sus miles de seguidores solo esperan impacientes poder verla.