Hay un nuevo bolso inspirado en los años 2000 que ha unido a Rihanna y a Aitana

Como suele ser habitual, cada temporada está llena de varias tendencias en las que unas sobresalen por encima de las otras y se adaptan mejor a la calle. Lo mismo sucede con las prendas o complementos. Así, si hace unos días te contábamos que el top joya de la colección Crucero 2023 de Loius Vuitton se había convertido en el favorito de las celebrities, ahora podemos afirmar que ya hay un bolso estrella que ha reinado sobre los demás durante estos últimos (casi) doce meses. Y lo más importante, promete seguir copando cada uno de los armarios de nuestras tops y cantantes favoritas.

Te hablamos del modelo Le Cagole de Balenciaga, un bolso elaborado en cuero que está disponible en varios colores, de asa corta, y que ya ha puesto de acuerdo a Aitana con Rihanna. Pero no solo eso, sino que también lo habrás visto en Kendall Jenner, Sydney Sweeney, Dua Lipa, Alexa Demie... Parece que nadie quiere quedarse sin él a pesar de costar (dependiendo del tamaño y el color) un mínimo de 1.900 euros.

Los clásicos se reinventan

Si lo miras bien, puede que este bolso te recuerde a otro de la misma firma, uno que no dejamos de ver en las celebrities de los 2000, como Sienna Miller, Kate Moss, Rachel Bilson o Paris Hilton. Todas llevaban lo que llegó a denominarse EL bolso del año. Se trataba del modelo Motorcycle, con asa más corta y un poco más grande, que fue diseñado por el entonces director creativo, Nicolas Ghesquière. No había famosa que no lo llevara y si por aquel entonces, ya soñaste con tenerlo, con este nuevo diseño, también te van a dar muchas ganas de incluirlo en tu armario.

Ahora, Demna Gvasalia (en la casa de moda desde 2015) ha diseñado esta nueva versión, con el asa un poco más larga, con un llavero en forma de corazón y un poco más pequeño. Un nuevo modelo que sigue las tendencias de esa estética Y2K que está tan en auge gracias a cantantes del momento como Dua Lipa o Aitana, quienes lo llevan a todas partes y lo combinan con todo tipo de pantalones, pero sobre todo, con los más dosmileros, los tipo cargo y de tiro bajo.