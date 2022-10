Sydney Sweeney sorprende con su look más rompedor y adelanta una tendencia inesperada

Es una de las actrices más demandadas del momento: tras su exitoso paso por Euphoria, a Sydnew Sweeney no han dejado de lloverle ofertas de trabajo tanto en el cine como en publicidad, convirtiéndose en imagen de importantes firmas de moda. Y no es de extrañar: nombrada como una de las estrellas emergentes más importantes de este año, su paso por las alfombras rojas no suele dejar indiferente a nadie. Los cambios de registro en su estilo, moviéndose entre lo clásico y lo atrevido, nos han dejado looks de lo más reseñables. Aunque quizá sea su última elección la que más ha sorprendido: la intérprete ha posado con un conjunto rompedor en su última aparición, sumándose a la fiebre por las piezas de cuero negro que reina últimamente entre las celebrities.

Atrás ha dejado los vestidos con estampado floral o las minifaldas con lentejuelas por las que se había decantado recientemente. Esta vez ha decidio darle un giro a su estilo con este look de estética oscura con el que asistió ayer a una fiesta celebrada en Hollywood. Aconsejada por Molly Dickson, su estilista de cabecera y una de las favoritas por las actrices de la 'GenZ', Sydney Sweeney ha llevado un total look negro diseñado por Rokh, un conjunto que vimos en la pasarela de primavera-verano 2023 de la firma, y que ha sido customizado para ella.

Se trata de este traje formado por tres piezas unidas curiosamente por un cinturón vertical que recorre la americana cut out que luce la actriz, hasta llegar a la falda que acompaña el pantalón acampanado. Un diseño cuya parte de abajo originalmente era más larga, pero que ha sido adapatado para la protagonista de Madame Web, quien además lo ha acompañado con unas altas botas cuadradas de plataforma.

Falda sobre pantalón: ¿la tendencia que pronto llevaremos?

Podría contar con tantas detractoras como defensoras, pero lo que está claro es que esta curiosa forma de fusionar ambas prendas es una propuesta en la que algunas firmas se han puesto de acuerdo esta temporada. Sobre la pasarela hemos visto cómo Armani, Peter Do o Dsquared2 incluían en sus respectivas colecciones este tipo de diseño, una propuesta que, de momento, parece haber convencido a actrices como Sydney Sweeney.