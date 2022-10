¡Sydney Sweeney cambia de look! Así es su transformación en su última película

¿De verdad es ella?. No hemos podido evitar hacernos esa pregunta cuando hemos visto a Sydney Sweeney con su último look. Aunque la actriz nos tiene acostumbradas a sus espectaculares looks de alfombra roja y a sus estilismos increíbles y envidiables en Euphoria, ahora, su imagen es completamente diferente. No, no es que Sydney Sweeney se haya apuntado a la tendencia colegiala tan en auge esta temporada ni que se haya vuelto un poco nerd, sino que la intérprete está trabajando en su próxima pelicula, nada más y nada menos, que perteneciente al universo Marvel.

Así, con una mini falda de tablas gris, unos calcetines hasta la rodilla, una camisa blanca y una mochila, Sydney Sweeney parece salida de su clase del colegio en las escenas que, de momento, podemos ver de Madame Web, la nueva película de Spiderman en la que, todavía no se ha confirmado exáctamente a quién interpretará. Sin embargo, estas fotos del rodaje ya han revolucionado a todos los fans y los rumores no hacen más que circular y apuntan a que Sydney Sweeney será Julia Carpenter, la segunda Spiderwoman. Sea como sea, su look puede aportarnos alguna que otra pista, ya que si nos fijamos en la historia de Peter Parker, él también tenía esa estética nerd antes de convertirse en Spiderman.

Además de seguir las pistas de su vestimenta, también nos tenemos que fijar en su pelo, mucho menos rubio de lo que nos tiene acostumbradas y casi en tono caoba. Un cambio que se acentúa con las gafas y un maquillaje casi inexistente para remarcar la inocencia del personaje. Pero no, esto no es lo mejor de todo. Sydney Sweeney no estará sola, porque Dakota Johnson se ha convertido en otra de las protagonistas de esta nueva película que, posiblemente, podremos ver en verano del año que viene.