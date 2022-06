Sydney Sweeney recupera la prenda de los 2000 que jamás pensamos que volvería

Hay una lección que hemos aprendido con el paso de los años: cuando hablas de moda, nunca digas nunca. Y es que no se sabe cuándo regresarán las tendencias que juramos no volver a llevar o aquellas en las que no quisimos llegar a caer. Durante estos últimos meses, sin ir más lejos, hemos presenciado el resurgir de las prendas dosmileras con el estilo cybercore o el Y2K, haciendo que muchas le den la oportunidad a un par de botas blancas, a un tank top, a unos vaqueros de campana e incluso a los corsés. Moda inspirada en el cambio de milenio que ha llegado hasta las alfombras rojas, donde las celebrities aprovechan para lucir looks de inspiración nostálgica, como acaba de hacer Sydney Sweeney. La protagonista de Euphoria llegó a los MTV Movie & TV Awards dispuesta a rescatar un conjunto icónico de los 2000.

Si hace poco te adelantábamos que la vuelta de los pantalones de tiro bajo es ya una realidad, la actriz nos acaba de dejar claro que no es la única pieza de corte arriesgado que estará presente durante esta temporada. A ella se suma la minifalda de cadera baja, un diseño de Miu Miu con pedrería en color rosa y dos broches negros, que ha combinado con una blusa blanca y corta, y unas plataformas metalizadas, también de la firma. Y es que la casa italiana ya adelantó durante la colección que presentó el pasado otoño que esta prenda formaría parte del universo de inspiración dosmilera que rodea a sus últimas creaciones. Y como embajadora de la marca, Sydney Sweeney no ha podido esperar a llevarla.

Podríamos pensar que el regreso de este tipo de faldas de tiro bajísimo a los looks de primavera-verano es algo pasajero, pero el hecho de que una figura como la intérprete la lleve, nos hace plantearnos su impacto real en las tendencias. Y es que tras triunfar en la serie de HBO, Sydney se está labrando una carrera imparable protagonizando campañas de moda internacionales. Con solo 24 años se ha convertido en uno de los rostros más buscados por casas de costura como Jacquemus, Armani, Sain Laurent o Hermès, entre otras.

Un estilo inspirado en las divas del pop

Es imposible observar el atuendo de la actriz durante su paso por los MTV Movie & TV Awards y no viajar en el tiempo. Su conjunto recuerda de forma inevitable al que cantantes como Britney Spears, Christina Aguilera o Victoria Beckham lucían sobre las alfombras rojas en una época en la que la única forma de llevar los pantalones o faldas que concebíamos, era por debajo del obligo.