¿Qué es el 'cybercore' y por qué ha revolucionado el estilo de la 'Gen Z'?

Fotolog, MySpace, estampados de corazones y calaveras, Destiny's Child, la tienda londinense Cyberdog, anime, Matrix, Avril Lavigne, emo, piercings, Tamagotchi... Por muy inconexas que puedan antojarse estas referencias, unifica el moodboard aplicando el tono azulado y la estética web de los albores de Internet. Sabemos que el ejercicio es complicado, pero ahora prueba a trasladarlo a la moda y obtendrás una visión aproximada del cybercore. Nostalgia y ciencia-ficción se dan la mano en esta nueva tendencia retrofuturista que conquista a la generación Z, siguiendo la estela de otros atributos dosmileros como el escote palabra de honor o el pantalón de tiro bajo.

"En la actualidad, no hay tendencias únicas o definidas, sino que existe un crisol de diversos orígenes o procedencias, donde se halla el cybercore", comienza a decirnos el profesor Luque Ortiz. Doctor en comunicación y especialista en periodismo de moda, nuestro experto destaca la revisión de "esta mezcla de estilos, conceptos y estéticas en tiempos de crisis económicas, cambio climático, pérdida de esperanza e ilusión generacional como un intento de abrazar esa consigna de 'cualquier tiempo pasado fue mejor'". Y, por supuesto, este descendiente de la moda cyberpunk y cybergoth ya se mercantiliza.

Las cifras de la moda cibernética

Durante las últimas semanas, #cybercore ha generado más de 70 millones de visitas en TikTok. Echa un vistazo y observarás que el total look no es preceptivo; en realidad, bastaría con las deportivas de plataforma y silueta futurista. ¿Te sorprende? Según Fast Company, el sector de las sneakers está valorado en 79 mil millones de dólares, y alcanzará los 120 para 2026, y su principal estrategia es situarse al filo de las tendencias. Cómo no, el otro signo principal de la tendencia es un dispositivo tecnológico: los AirPods Max, de Apple, esos auriculares descomunales que Bella Hadid lleva a todas partes. Junto con Dua Lipa, Willow Smith, Sita Abellán y Julia Fox, la modelo se ha convertido en una de sus embajadoras principales

En Magpie, uno de los templos madrileños de la moda vintage, reconocen que la demanda de ropa cybercore "ha aumentado vertiginosamente, hasta el punto de romper el stock. Además, aunque los proveedores mayoristas muestran mayor interés en adquirirla, la oferta no es suficiente y están preocupados por no alcanzar las cuotas de demanda". Por suerte, sobran opciones en las colecciones de primavera-verano de Acne Studios, Courrèges o Balenciaga.

El efecto 2000

"Para nosotros es muy notoria la influencia de la industria musical y cinematográfica en esta tendencia", advierten en esta tienda de Malasaña. Además, Luque describe el cambio de siglo como una época puramente disruptiva, al conectarnos gracias a la "transición de lo analógico a lo digital", y asistimos al "empoderamiento femenino y la sororidad en Sexo en Nueva York y Embrujadas". Por si fuera poco, "los 2000 consolidaron la tendencia de las 'chicas malas'. Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Nicole Ritchie, Mischa Burton… Todas tenían algo en común: eran ricas, jóvenes y sus vidas eran puro hedonismo, alegría y desenfreno", añade el experto.

Su estética era inconfundible: "Vestían con logos ostentosos en conjuntos estridentes, lucían vaqueros de tiro bajísimo, shorts o vestidos que adornaban con cinturones de strass que, a su vez, combinaban con uñas postizas extralargas. En otras ocasiones, apostaban por crop-tops y ombligos al aire que mostraban piercings y tattoos, sin olvidar las zapatillas Buffalo, las gorras de Von Dutch y las botas Ugg. También llevaban chándales que simulaban pijamas, eso sí, firmados por Juicy Couture".

"Si lo piensas, eran las reinas de los estilismos más cool en los 2000", continúa el académico. "Superaron con creces el estilo depurado, conceptual y casi inspiracional de Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer o Carla Bruni", referentes de la elegancia noventera.

"Sin embargo, se mantenían fieles a sí mismas. Eran provocativas, ricas, extravagantes: tenían todas las papeletas para que millones de mujeres vistieran igual que ellas". El profesor defiende que estas protoit-girls representan "una época feliz, sin redes sociales ni presiones por lograr el selfie perfecto (Mar Torres compartió su técnica para lograrlo). Es evidente, por lo tanto, que esta dinámica de vida no ha pasado inadvertida por las generaciones más jóvenes".

Destino: nostalgia

En Magpie advierten que "los referentes culturales de la generación Z (Rihanna, Beyoncé, Rosalía, Bad Bunny) están explorando toda la estética de la Black Culture y el Cyber de inicios de los 2000". Desde su punto de vista, la causa radicaría en la nostalgia que produce esta época, y la generación Z, que nace a finales de los 90 y principios de los 2000, tiene sus primeras experiencias e impresiones audiovisuales en la cultura de ese tiempo".

Por otro lado, desde la tienda de segunda mano resaltan que "la influencia de la cultura pop japonesa fue muy fuerte en ese momento", y atribuyen las manicuras extravagantes, la logomanía y la fiebre por las sneakers "a la infinidad de animes y mangas de la época, aunque no es el único motivo. Quizás, la estética que definirá esta década pasará por una revisión del pasado y2k, tal como ha sucedido con las modas anteriores", opinan.

En opinión del profesor Luque, "necesitamos referentes, cánones, ejemplos o modelos que seguir. Hoy más que nunca, con toda la información, acceso a marcas, productos y servicios que tenemos, nos encontramos ante una sequía creativa que induce a mirar las revistas de moda y tendencias de los años 70, 80 y 90 para comprobar qué era ser chic, estiloso o vanguardista. El ejemplo más evidente es la tendencia que describimos".

Él cree que "no es solo una cuestión de combinar prendas, tejidos, colores y formas. Es más bien la inquietud por construir una imagen y por transmitir quién eres mediante un código de conducta manifestado a través del textil. Por lo tanto, pienso que, como sociedad, estamos más que nunca arrastrados por una deriva sin fin que ansía llegar a un puerto definitivo".

Los ciclos de la moda

En cuanto a aquello de que la moda es cíclica, con tendencias que se repiten cada veinte años, el profesor Luque considera que "la moda es una industria cambiante, que abraza lo novedoso y abandona lo rutinario, siendo una herramienta escapista, inspiracional y divertida". Esto significaría que "sus mecanismos se basan en la promulgación del cambio, que deriva a su vez en la aceptación de esa transformación, y más tarde, en el rechazo de esa misma innovación", aunque no siga una regla temporal exacta.

Desde Magpie añaden que "durante los últimos años aparecieron pequeñas tendencias que han complementado estos 'ciclos' y creemos que esto seguirá sucediendo". Según el académico, esta transformación se lleva a cabo "incluyendo la revisión de tendencias, estilos y estéticas propias de otras épocas, como vemos en la actualidad con el cybercore. De otra manera, la moda se convertiría en una industria aburrida, aséptica, común y ordinaria, de forma que perdería su esencia". Esto nunca sucederá si depende de los centennials.

