Sydney Sweeney ha descubierto el tono amarillo limón que favorece a las pieles más claras

En una época en que los autobronceadores viven su momento de gloria, con fórmulas perfeccionadas a base de vitaminas y fragancias cítricas, y los centros de bronceado sin sol cuentan con lista de espera, está claro que la gran mayoría sigue aspirando a una piel dorada (aunque sin someterse a la radiación UV, cuyas desventajas son sobradamente conocidas). Sin embargo, cada vez más referentes de la Gen Z desafían el canon, y apuestan por lucir su piel clara todo el año: piensa en Barbie Ferreira, Bella Hadid o Billie Eilish. El caso es que se trata de una elección un tanto arriesgada, no tanto por antisistema sino por la complicación de encontrar un color en la indumentaria con el que vernos favorecidas. De ahí que, por ejemplo, muchas deseen broncearse antes de un evento o sean capaces de renunciar a los tonos brillantes ante la ausencia de un tono de piel tostado.

El amarillo que sí sienta bien aunque no estés bronceada

Dentro de estas 'rebeldes' que seducen a las nuevas generaciones con su talento y estética, se halla la actriz Sydney Sweeney, catapultada a la fama por su papel en Euphoria, y encumbrada por sus elecciones de estilo ultrafemeninas y constantes cambios de imagen (del color del cabello a la manicura). Al ser considerada un icono de moda y belleza, los miembros de la prensa especializada estudiamos con lupa cada una de sus apariciones públicas, y cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrirla en el Show de Jimmy Fallon con su característica piel nívea y uno de esos tonos vitamina cuyo reinado comenzó esta primavera y se prorrogará hasta el final del verano.

Un tono poderoso

Se trata de un amarillo luminoso que esta primavera-verano 2022 ha seducido a Valentino, Alexander McQueen, Jason Wu, Alexandre Vauthier o Mugler, que firma el vestido que mencionamos, y cohabita en la paleta de tonos saturados que han teñido las colecciones de esta temporada. Este color tendría todas las papeletas para desentonar con la tez clara de Sweeney, y sin embargo tiene la habilidad de engamar con su cabello rubio e incorporar un matiz cálido que resalta su tono de piel. De ser un amarillo más frío, nos tememos que habría obtenido el efecto contrario.

Accesorios discretos

Por otro lado, consideramos que el éxito de su look reside en ceder todo el protagonismo a esta pincelada de color rotundo. Lejos de optar por complementos en tonos a juego o un maquillaje vibrante, el resto del estilismo no compite lo más mínimo con el traje. En su maquillaje solo destaca el eyeliner acompañado de una buena sosis de máscara de pestañas, ya que el labial en tono coral se integra a la perfección con su tez; al igual que la manicura en tono arena. En cuanto a los zapatos -unos peep-toes con pedrería y plexiglás-, combinan transparencias con unos silenciosos destellos plateados. Ni maxipendientes, ni collares ni pulseras. Lejos de lo que pueda parecer, es un look construido sobre una base minimalista.

Blanca y radiante

Sin embargo, no es la primera vez que rompe nuestros esquemas sobre estilismo y colorido. La intérprete, que acaba de anunciar su compromiso, ya acudió a la Gala del Met con un vestido desmontable blanco que ponía en valor su piel blanca, una vez más, con accesorios sencillos y calzado plateado. Y no podría estar más guapa.