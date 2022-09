El look bicolor de Sydney Sweeney en Venecia: una oda al estilo 'Old Hollywood'

El Festival de Venecia vuelve a celebrarse por todo lo alto. Estrellas como Cate Blanchett o Julianne Moore han hecho gala de su habitual elegancia por una de las alfombras rojas más glamurosas del mundo. Pero junto a las estrellas consagradas, las actrices más prometedoras también han acudido a esta cita con el cine. Ya te desvelamos el estilo impecable de Raffey Cassidy, que ha acudido a la Mostra para promocionar su última película, White Noise. Tampoco ha faltado Sydney Sweeney, la actriz del año y protagonista de Euphoria, el gran fenónemo adolescente (y no tan adolescente) de HBO. La intérprete ha llegado a bordo de un barco-taxi y ha elegido para la ocasión un estilismo que hace un guiño directo a las actrices de los años 50.

El vestuario lo firma Tory Burch y ha sido ideado por la estilista habitual de la actriz, Molly Dickson, en quien confían muchas actrices de la GenZ. En este look de día, ha elegido un cómodo conjunto blanco de camiseta y bermudas, completado con un cinturón de hebilla ancha en color marrón chocolate. Este dúo cromático se mantiene en el resto del conjunto. Los zapatos, un diseño de tacón cómodo con hebilla en el talón, y el bolso potencian el punto chic del vestuario. Sin embargo, el accesorio ganador ha sido el pañuelo estampado que Sydney luce anudado en la barbilla. Esta forma de lucir el pañuelo, de moda otra vez en 2022, fue el gesto de tendencia más repetido entre las grandes actrices de los años 50, sinónimo de glamour. De hecho, hay imágenes de la intérprete francesa Brigitte Bardot llegando al Festival de Venecia en 1958 con un pañuelo cubriendo su melena rubia.

El año de Sydney Sweeney

Sin duda, 2022 está siendo el año de Sydney Sweeney. Además de arrasar con su interpretación como Cassie en Euphoria, la intérprete también ha recibido muy buenas críticas por su actuación en The White Lotus, otro de los grandes éxitos de HBO. De hecho, Sydney opta a dos Premios Emmy, nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática por la serie dirgida por Sam Levinson y Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie por su participación en The White Lotus. El próximo 12 de septiembre tendrá lugar la gala, cuyos galardones otorga la Academia de Televisión en EEUU, y sin duda será uno de los momentos clave de su carrerera profesional. Gane o no, hay que seguir de cerca sus pasos.