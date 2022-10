Dakota Johnson, de rodaje mientras se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de su novio, Chris Martin

Dakota Johnson sabe cómo poner al mal tiempo, buena cara. La actriz continúa el rodaje de su nueva película sobre Spiderman Madame Web, mientras su novio, Chris Martin, continúa de baja médica tras haber contraído una enfermedad pulmonar grave. Pese a no poder estar tanto con él como le gustaría, la afección del líder de Coldplay no ha hecho que la actriz haya tenido que suspender sus compromisos profesionales. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson rueda en Nueva York junto a Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O'Conner el filme sobre el universo Marvel.

La pareja, que ya ha cumplido cinco años de relación, suele pasar temporadas en la ciudad de los rascacielos, aunque tienen fijada su residencia en su fabulosa mansión en Malibú, California. Fiel a su discreción, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey no se ha pronunciado acerca de la enfermedad de su novio pese al revuelo que ha suscitado entre sus seguidores.

El pasado 5 de octubre el grupo Coldplay daba a conocer la noticia sobre el estado de salud de Chris Martin y sembraba una gran preocupación entre sus fans. El líder del grupo había contraído una enfermedad pulmonar grave, que obligaba a la banda a cancelar sus próximos ocho conciertos de su gira en Brasil. "Con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos shows en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023", anunció el grupo a través de un comunicado. "Debido a una infección pulmonar grave, Chris ha recibido estrictas órdenes médicas de reposo durante las próximas tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para asegurar las nuevas fechas y seguiremos informando en los próximos días", señalaba la nota.

Una semana después de la cancelación de los conciertos, se conocen nuevos y alentadores datos. La banda ha anunciado ya las nuevas fechas de sus conciertos en Brasil, que han sido pospuestos al mes de marzo de 2023, y la reaparición de Chris Martin con su grupo está cada vez más cerca. Si su salud se lo permite, regresará a los escenarios en menos de dos semanas. "Esperamos reanudar la gira el 25 de octubre .Una vez más, lamentamos las molestias ocasionadas por estos inevitables aplazamientos y estamos verdaderamente agradecidos por todos los mensajes de amor y apoyo".

El 25 de octubre ofrecerá el primero de los diez conciertos que ofrecerá en el estadio River Plate de Buenos Aires. Otra de las novedades contadas sobre sus shows de Brasil es que no podrán celebrarse en el mismo recinto que tenían previsto, han pasado del Allianz Parque al Estadio do Morumbi en Sao Paulo. Y las nuevas fechas serán el 10,11,13,14.17 y 18 en este recinto, y el 25 y 26 de marzo en el Estadio Nilton Santos Engenhão de Rio de Janeiro. Muy pronto volveremos a escuchar al músico y tal vez dedicarle una romántica canción a su chica, como sucedió cuando presentó en Londres su último álbum, Music of the Spheres.