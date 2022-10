Preocupación por el estado de salud de Chris Martin, padece una infección pulmonar grave y cancela sus conciertos

Preocupación entre los seguidores de Coldplay por el estado de salud de Chris Martin. El líder del grupo ha contraído una enfermedad pulmonar grave, que ha obligado a la banda a cancelar sus próximos ocho conciertos en Brasil. "Con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos shows en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023", anunció el grupo a través de un comunicado. "Debido a una infección pulmonar grave, Chris ha recibido estrictas órdenes médicas de reposo durante las próximas tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para asegurar las nuevas fechas y seguiremos informando en los próximos días", señala la nota.

-Chris Martin se cuela en una videoconferencia de su novia, Dakota Johnson

VER GALERÍA

La banda pidió perdón por las molestias causadas y agradeció la comprensión de los fans, pero dijo que "deben priorizar la salud de Chris" durante este "momento desafiante".“Somos optimistas de que Chris recuperará la buena salud después de la pausa médica prescrita y esperamos reanudar la gira pronto”, concluyó el comunicado de Coldplay.

-Dakota Johnson y Chris Martin, las imágenes de sus vacaciones en España

De momento solo han sido los conciertos de Brasil los que han sido aplazados, y todavía hay ciertas esperanzas por parte de sus seguidores de verle en concierto en Buenos Aires el día 25 de octubre. El cantante de Viva la vida, de 45 años, no ha emitido su propia declaración fuera del anuncio público de la banda. Su novia, Dakota Johnson tampoco se ha pronunciado sobre el problema de salud de su pareja y sigue fiel a su discreción. La actriz cumplió el pasado 4 de octubre 33 años y a buen seguro sopló las velas al lado del músico. Lo que es cierto es que su nueva película sobre el universo de Spiderman, Madame Web, continúa rodándose y tiene pendiente la película Daddio junto a Sean Penn.

VER GALERÍA

Chris Martin contaba el pasado mes de julio cómo su novia, con la que lleva cinco años de relación, le había ayudado a mejorar sus conciertos para la audiencia con discapacidad auditiva -sordos o con problemas de audición-. Dakota le regaló un SUBPAC, un chaleco que permite a los usuarios sentir físicamente el impacto de los sonidos en caso de que no puedan escucharlos. A la estrella de rock le encantó la idea y decidió entregar este dispositivo a los miembros de la audiencia sordos y con problemas de audición en los espectáculos de Coldplay.

La gira mundial del grupo Music of the Spheres hizo un parón el pasado 24 de septiembre y anunció un plan de retransmitir mundialmente uno de los conciertos de Buenos Aires a miles de teatros en más de 70 países el 28 y 29 de octubre. De momento los planes de la banda tendrán que aplazarse, a la espera de la pronta recuperación del músico y exmarido de Gwyneth Paltrow. Un portavoz del grupo ha señalado que no hay más información disponible sobre la enfermedad de Martin.

-Gwyneth Paltrow y Chris Martin, muy orgullosos en la graduación de su hija Apple, de 18 años