¡Idéntica a su madre! Gwyneth Paltrow y Chris Martin, muy orgullosos en la graduación de su hija Apple, de 18 años

La relación de Gwyneth Paltrow y Chris Martin siempre ha sido excelente a pesar de que hace años, concretamente ocho (desde 2014), que ya no son pareja. No esconden que la suya sigue siendo una amistad que prevalece a pesar de las diferencias que a veces tienen sobre la crianza de sus hijos. La mejor muestra de ello es que comparten las ocasiones especiales sin problema como ha ocurrido ahora con una de lo más significativa: la graduación de su primogénita. Apple, que ha cumplido ya 18 años, finaliza su etapa de formación en la escuela secundaria Harvard Westlake School y ha contado en la ceremonia con el cariño de la actriz, de 49 años, y el cantante, de 45, como no podía ser de otra manera, claro.

“Felicidades a todos los graduados, especialmente a Apple” escribe la intérprete junto a un selfie en el que se ve a los tres muy sonrientes. La intérprete de Shakespeare in love llevaba un vestido que parece palabra de honor combinado con un sombrero de ala corta, mientras que Martin, impecable de traje, abraza a Apple. Cada vez más parecida a su madre, la joven lleva su larga melena suelta y un vestido en tono verde esmeralda. No se ve a su hermano Moses, ni tampoco a Dakota Johnson (novia de Chris) o Brad Falchuk (marido de Gwyneth), que quizá estuvieran entre el público asistente.

El pasado 14 de mayo, Apple cumplió la mayoría de edad y también su madre rescató un retazo de la fiesta de celebración que organizó, en la que un divertido neón en forma de manzana se unía a un corazón, representando su nombre y todo el amor que merece. Le dedicó además unas palabras muy emotivas: “No puedo estar más orgullosa de la mujer que eres. Eres todo lo que siempre había soñado y mucho más. El orgullo no es suficiente. Mi corazón se llena de sentimientos que no puedo traducir con palabras”. La joven ya hizo en 2020 su primera incursión en el mundo laboral con un trabajo en una tienda de ropa.

Gwyneth Paltrow se casó con Chris Martin en 2003 y tuvieron dos hijos, Apple y Moses, de 16 años. "He aprendido mucho de lo que menos quería en el mundo. Nunca quise divorciarme", admitió Paltrow recientemente sobre su separación en 2014. "En teoría, nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos. Pero he aprendido más sobre mí a través de ese proceso de lo que podría haber imaginado. Y gracias a que me concentré en la responsabilidad, pude encontrar al hombre más increíble, Brad (Falchuk), mi esposo, y construir algo que nunca antes había tenido".

El productor y la actriz se dieron el “sí” el 29 de septiembre de 2018 en una ceremonia íntima, con solo 70 invitados, en su casa de Los Hamptons (Nueva York). Y siguen igual de enamorados que el primer día, como se comprobó en la felicitación que le dedicó Gwyneth con motivo de su 50 cumpleaños. "Solo quiero estar contigo, siempre, al menos durante los próximos 50 años", a lo que él respondió: "Y 50 más después de eso". Chris Martin también ha rehecho su vida junto a Dakota Johnson, de 32 años e hija de Melanie Griffith, con quien mantiene una discreta relación desde 2017. Aunque en varias ocasiones les han rondado los rumores de boda, nunca los han confirmado.