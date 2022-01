Chris Martin se cuela en una videoconferencia de su novia, Dakota Johnson

En tiempos de pandemia en el que imperan las nuevas tecnologías raro es no ser sorprendido cuando alguien está en directo en una videoconferencia y si no que se lo pregunten a los hijos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Algo así le sucedió a Chris Martin cuando tuvo que convertirse en informático para solventar los problemas que estaba teniendo su novia, Dakota Johnson, con el ordenador. El líder de Coldplay intervino para ayudar a la hija de Melanie Griffith que tenía problemas para iniciar sesión en un chat sobre su película Cha Cha Real Smooth, que se estrenaba este fin de semana en el Festival de Cine de Sundance.

Después de que el presentador del certamen Charlie Sextro, presentara a la coprotagonista de Johnson, Vanessa Burghardt, y al director/guionista Cooper Raiff, dio paso a Dakota, de 32 años, pero se encontró con un silencio incómodo ya que la actriz parecía tener serias dificultades técnicas con su ordenador. Después de unos segundos, Chris Martin logró hacer funcionar el Zoom (plataforma de videoconferencias) y de pronto el músico apareció en la imagen junto a Dakota Johnson.

Sorprendido por la audiencia, el intérprete de Fix You no dudó en sonreír a la cámara, hacer el signo de paz y en un abrir y cerrar de ojos corrió hacia la puerta para desaparecer, mientras Johnson no podía parar de reír. La protagonista de Cincuenta sombras de Grey habló recientemente de su relación con Martin y sobre cómo han logrado mantener en gran medida su historia de amor que dura ya cuatro años fuera del foco mediático. "Hemos estado juntos durante bastante tiempo y salimos a veces, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa y en la intimidad", confesó en la revista Elle . "La mayor parte de la fiesta tiene lugar dentro de mi casa".

Ocasionalmente acude a veladas en las que la hemos visto compartir diversión junto a la exmujer de Chris Martin, Gwyneth Paltrow, con la que se lleva muy bien y forman una gran familia. En referencia a su vida privada, su padre Don Johnson ve en Chris como un tipo encantador y desea que en un futuro puedan aumentar la familia. "Si ella es feliz, yo soy feliz. Él es un tipo fenomenal. Si decide casarse, me imagino que habrá nietos en no mucho tiempo. Estaría contentísimo por eso".

Dakota Johnson se ha estrenado en el Festival de Sundance como productora de dos películas con su compañía TeaTime Pictures. Cha Cha Real Smooth en la que interpreta a Domino, madre de una adolescente autista y comprometida para casarse, pero tras conocer a un recién graduado universitario ve como las cosas cambian. Y la cinta Am I OK? en la que se mete en la piel de Lucy, una joven que descubre que su larga amistad con su mejor amiga se desbarata al conocer que ésta se muda a Londres. "Tengo sueños tan grandes", confiesa Johnson a Los Angeles Times sobre su nuevo rol como productora después de muchos años en los sets. "Tengo tantas ideas, solo necesito sacarlas a la luz", asegura mientras confiesa que su principal motivación es "dar más oportunidades a personas increíbles".

