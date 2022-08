El mensaje oculto en un videoclip de Coldplay que escondía una sorpresa para sus fans españoles

Ya está confirmado: Coldplay pasará por España en su gira mundial Music of the Spheres. El runrún comenzó hace un par de días, cuando el grupo que lidera Chris Martin sacó el videoclip de Humankind e incorporó en él una de las mejores estrategias publicitarias vistas hasta el momento. En la esquina superior derecha aparecía un extraño lenguaje de signos que los fans se molestaron en descifrar: en clave oculta se podía leer "Estadi Olímpic". Debajo, un grafiti en el que podía verse la palabra "Barcelona". Todo esto ocurre a gran velocidad en apenas unos segundos.

Las entradas se ponen a la venta esta semana

Efectivamente, y gracias al perfil de redes de fans españoles del grupo (Coldplay Spain), se pudo saber que era el nombre del mítico estadio de Montjuic el que se escondía tras los extraños pictogramas. Y por fin se confirmó ayer: los días 24 y 25 de mayo de 2023, Coldplay darán dos conciertos allí. La banda ya ha hecho oficiales las fechas que añaden a su tour, y se pueden encontrar tanto en sus redes sociales como en su página web. Sin embargo, las entradas no se pondrán a la venta hasta este jueves, 25 de agosto, a las 10 de la mañana. Para entonces, hará exactamente siete años que pisaron esa misma recinto, dentro de su gira A Head Full of Dreams, por lo que los seguidores españoles de la banda están emocionadísimos.

Dos conciertos que prometen ser espectaculares

Aquel concierto se celebró el 27 de mayo de 2016, y fue un auténtico bombazo. Nada menos que 55.000 personas llenaron el estadio y corearon sus temas. Los del próximo año, y a tenor de lo visto en otros de la gira, prometen ser aún más emocionantes: la setlist incluye, claro está, los temas de su último álbum (Higher Power, Let Somebody Go, People of the Pride…), pero también incluyen temas que ya se han convertido en himnos, como The Scientist, Viva la vida o Paradise. Alrededor de 25 canciones que los más fieles (y los que tengan suerte consiguiendo entradas) corearán y aplaudirán.

Medio año sabático antes de retomar la gira

Mientras, Chris Martin y compañía continúan con su gira, que comenzó el pasado marzo y que los ha llevado ya por Costa Rica, México, República Dominicana y Estados Unidos, para seguir en Europa. Precisamente en su etapa estadounidense Chris atravesó el país para asistir a la graduación de su primogénita, Apple. Y también pudo aprovechar para ver a su novia, Dakota Johnson, a la que no ha dudado, a pesar de la discreción con la que llevan su relación, en mostrar su amor en algún concierto.

Después de Glasgow, donde hoy y mañana darán sendos conciertos, viajarán de nuevo a América, esta vez al sur, en la última etapa de esta primera parte de la gira, que los tendrá sobre el escenario hasta el mes de noviembre. De esta manera, Chris Martin tendrá unos meses de descanso que aprovechará, imaginamos, para estar junto a su chica. Mayo marcará el pistoletazo de salida a la segunda parte del tour: se iniciará en Coimbra y, después, aterrizará en España. Hay muchas ganas de Coldplay en directo, así que solo nos falta saber cuánto tardarán en colgar el cartelito de "no hay entradas".

