Los 33 de Dakota Johnson: un cumpleaños romántico y su entrada en el universo Marvel

No habrá una dedicatoria sobre el escenario para Dakota Johnson por parte de su novio, Chris Martin, con motivo de su 33 cumpleaños este 4 de octubre. Ya sabemos que al cantante le gusta, de vez en cuando, dedicarle una romántica canción en sus conciertos, como sucedió cuando presentó en Londres su último álbum, Music of the Spheres. Pero, aun sin dedicatoria, este aniversario de la actriz es sin duda uno de los más especiales. Y lo es por varios motivos.

Octubre, un mes especial para la pareja

Fue precisamente en octubre, pero de 2017, cuando se supo que Dakota y Chris tenían algo más que una simple amistad. A partir de ahí, se desataron los rumores. Y aunque la hija de Melanie Griffith tardó un tiempo en confirmar la relación, ambos habían sido vistos en varias ocasiones juntos. También en octubre, concretamente del año pasado, le dedicó Chris a su chica la canción en el mencionado concierto. Y octubre es, por último, el mes del cumpleaños de esta. Lo normal sería pensar que ambos tendrían que esperar para poder celebrarlo juntos en su mansión de ensueño, pero no van a tener ningún problema para hacerlo.

Agendas despejadas

Por una parte, la macrogira Music of the Spheres hizo un parón el pasado 24 de septiembre. Fue tras el último de sus cuatro conciertos en Santiago de Chile, dentro de la parte sudamericana del tour. Chris y su banda no regresan a la carretera hasta el 15 de octubre, por lo que la agenda del músico está despejada. También parece estarlo la de Dakota: durante este pasado verano ha estado rodando y su próxima película, Daddio, está en proceso de preproducción (es decir, aún queda para empezar a rodar). Todo pinta perfecto para que ambos tengan un cumpleaños romántico y, seguramente, alejados de los focos mediáticos.

Un romance discreto y tranquilo

Cuando Dakota confirmó hace cuatro años que salían juntos, también quiso poner el acento en que no son una pareja a la que le guste demasiado prodigarse en eventos públicos. Ni siquiera hacen demasiado caso a los cada vez más continuos rumores de compromiso. De hecho, les encanta pasar tiempo tranquilos en casa, a poder ser solos o con amigos, y hacer planes sencillos, como irse de picnic. Cabe pensar, por tanto, que habrá una celebración del aniversario de la actriz de 50 sombras de Grey muy íntima, y quizá otra con amigos y familia. ¿Estará su hermana Stella presente?

Más motivos para celebrar: su llegada al mundo Marvel

Pero el cumpleaños de la intérprete no es el único motivo para estar de celebración: Dakota, que el pasado junio estrenó ficción de Jane Austen en Netflix, ha pasado a formar parte de la cada vez más amplia familia Marvel. La película que la ha tenido trabajando este verano es Madame Web, en la que da vida a Julia Carpenter, una mujer que hereda las habilidades psíquicas y los superpoderes de la anciana cuyo nombre da título al filme. De este modo, se desgaja un nuevo spin-off del universo Spider-Man, que podrá dar lugar a nuevas aventuras con el hombre araña. Aunque se han manejado varias fechas de estreno, la última deslizada por la productora es el 6 de octubre de 2023, dos días después de su próximo cumpleaños. Lo dicho, octubre no solo es el mes del cumpleaños de Dakota, también es su mes de la suerte.