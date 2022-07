Kate Moss y el truco para combinar el 'animal print' de la forma más elegante

Hay tendencias que no pasan de moda sea cual sea la temporada en la que nos encontremos y el animal print es una de ellas. El estampado más salvaje no deja de renovarse continuamente, adpatándose a cada estación con diseños diferentes, algo que estamos presenciando también este verano. ¿El único inconveniente que presenta? A veces puede llegar a ser algo complicado de combinar. Y es que al ser tan llamativo, hay que tener cuidado a la hora de escoger los colores y las texturas con los que vamos a llevarlo. Claro que siempre hay expertas en moda que pueden sacarnos de dudas y así ha hecho Kate Moss, una fan incondicional de este estilo. Ella tiene un truco infalible para que las rayas de cebra o las manchas del leopardo queden genial con cualquiera de sus conjuntos. ¿Te estás preguntando cuál es? En su último look se encuentra la respuesta.

La modelo asistió anoche a la fiesta de presentación de su nuevo proyecto, que poco tiene que ver esta vez con el mundo de la moda. Tras anunciar su colaboración con la última colección limitada de Zara, la británica se ha embarcado en una aventura laboral diferente, convirtiéndose en la nueva directora creativa de Coca-Cola Light. Y para celebrarlo, ejerció de anfitriona y DJ en un evento en Londres, donde demostró cómo combinar el estampado animal de la forma más elegante. Apostó por él con una blusa de manga tres cuartos y escote en V, que contaba con un sutil cut out.

El negro, su color favorito para lucir el animal print

A lo largo de los últimos años hemos visto a la estrella de las pasarelas llevar diferentes prendas con este tipo de estampado y siempre repite la misma fórmula: incluir algo en color negro. En esta ocasión lo ha hecho con unos pantalones sastre de tiro alto que ha acompañado con un maxicinturón a juego. Una idea con la que no arriesga demasiado, pero que siempre resulta ganadora. Y es que el tono más oscuro de la paleta se convierte en el comodín perfecto siempre que no tenemos claro cómo conjuntar tendencias que, en este caso, pueden hacernos dudar delante del armario. Kate Moss ha llevado el animal print en blusas, abrigos, cazadoras vaqueras e incluso vestidos de noche como este, con el que apareció en la Semana de la moda de París. ¿Te has fijado en sus altísimas sandalias de tacón? ¡Efectivamente! Son negras, para darle un aire más sofisticado al look.