¡Sorpresa! Zara vuelve a fichar a Kate Moss y sí, queremos todos sus looks de fiesta

Después de más de dos décadas y media de haber subido a la cima del éxito mundial, Kate Moss vuelve a trabajar posando para una de las casas más influyentes de los últimos tiempos, ¡y nos encanta! La británica no tiene nada que envidiarle al recorrido profesional de las veinteañeras que se están haciendo con el poder, como es el caso de su hija Lila Moss; porque si el imperio de Zara ha querido contar con ella para una de las campañas más bonitas y glamurosas de la temporada, es por una razón: todo lo que hizo historia en el pasado, regresa al presente, ¡y qué mejor ejemplo que ella!

- El vestido talismán de Kate Moss convierte a su hija Lila en la modelo del momento

Una inesperada colaboración inspirada en la noche parisina y compuesta por prendas atemporales para construir un fondo de armario sofisticado, nos fascina y llega en el momento perfecto, en medio de la fiebre por la estética dosmilera. ¿Por qué nos resulta tan especial? No solo por la presencia de la supermodelo de los noventa y su indudable don para transmitir elegancia a través de las fotografías tomadas por David Sims, también por las piezas de esta cápsula limitada que concuerdan a la perfección con su consolidado guardarropa. ¿La marca gallega ha querido homenajear su legado? ¿O simplemente reinterpretan diseños que en su día fueron todo un must para las amantes de la moda como ella?

- Del vestido de 'Expiación' al look de 'Pretty Woman': cuando Zara se inspira en nuestras series y películas favoritas

Bajo el nombre Into the Nitght encontramos varios maravillosos looks festivos, concretamente 25 piezas en los que predominan el blanco y el negro, varios pares de sandalias tipo mules, botas altas y un par de complementos, todos ellos divagan entre lo chic, lo sofisticado y lo sensual, un aspecto muy presente en el vestidor de Moss. Desde vestidos lenceros metalizados con ese guiño noventero que tanto nos apasiona, a otras versiones más vaporosas para llevar una noche de playa; pero también hallamos un llamativo top bustier en color frambuesa con detalle joya, chaquetas originales, mini diseños bañados de apliques de brillos y un pantalón negro de pinzas para cualquier día del año.

- Las abarcas 'made in Menorca' de Zara y otras colaboraciones que arrasarán en verano

Después de ver como la firma asentado en el pueblo de Arteixo entablaba conversaciones con Khloe Kardashian para lanzar una línea cápsula denim en establecimientos seleccionados en Estados Unidos, ahora estamos ante una de las colecciones más inesperadas y virales de la historia de Inditex. Aterriza esta semana en las tiendas por tiempo definido, cuyos precios oscilan entre los 20 y los 300 euros, y no, no parece que vayan a estar de rebajas en algún momento, así que no dudes en añadirlas a tu carrito para no quedarte sin ellas, ¡porque promete ser todo un éxito de ventas!

- Las alpargatas 'made in Spain' que llevaréis tú y tus amigas día y noche

Si eres una auténtica fan del conocido estilo de la supermodelo londinense y siempre has querido ser como ella en términos FASHION, ahora tienes la excusa perfecta para ser la chica mejor vestida en las veladas veraniegas. Todos estos conjuntos que ha llevado de forma sensacional, pueden formar parte de tu maleta de vacaciones con tan solo un click. ¿Y lo mejor? Son estilismos que nunca pasarán de moda, igual que ella, de ahí a que su inversión sea un gran acierto, ¡palabra de Kate!