El suéter básico con el que Sienna Miller convierte un pantalón 'cargo' en la tendencia más bohemia

Es posible que si piensas en los pantalones cargo que tan de vuelta ha traído la fiebre dosmilera, solo te venga una imagen a la cabeza: Bella Hadid y Dua Lipa llevándolos casi igual que como se hacía hace unos cuantos años. Sin embargo, esta prenda admite otra perspectiva. Sí, aunque no lo creas, también la puedes llevar en looks básicos de inspiración boho. Y quien mejor para enseñarnos cómo, que la reina de este estilo. La actriz Sienna Miller siempre nos ha conquistado con su forma de vestir y está claro que sus combinaciones a base de prendas fluidas y complementos hippies, marcaron a toda una generación que veía en ella y en Kate Moss, el mejor ejemplo de cómo lucir esta influencia bohemia de manera sofisticada.

Ahora, la hemos visto ha paseando por las calles de Nueva York con un look perfecto, compuesto por unos pantalones cargo anchos de color lila, combinados con un jersey rosa de cashmere reciclado de la firma Everlane, unos botines de punta y un bolso pequeño, ambos accesorios en color blanco. Aunque estos tonos pastel suelen ser más propios de la primavera y el verano, Sienna Miller sabe qué es lo que le sienta bien y cómo adaptar cualquier color o prenda a su estilo. Por eso, no dudó en decantarse por ellos para crear este look básico de inspiración bohemia tan bonito.

Estilo 'boho-chic' en pequeños detalles

¿Cómo conseguir elevar un look básico a la categoría de lookazo boho? Tan solo tienes que seguir el truco de Sienna Miller y apostar por los pequeños detalles. Así, elige complementos como unas maxi gafas cuadradas, una cadena dorada con colgantitos y lleva un moño un poco despeinado, para lograr ese effortless tan característico. Pero además, si te fijas en la actriz, no luce el jersey de cualquier manera, sino que lo lleva remangado tanto en las mangas como en el cuello, y tan solo lo coloca por dentro del pantalón por la parte de delante. Toques que dan estilazo y que también favorecen.