Kate Moss sabe cómo combinar con estilo la falda más elegante del invierno en looks cómodos

El tejido más elegante y sofisticado del invierno ha vuelto, y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Tras una época en la que las prendas de terciopelo eran abandonadas al final del armario porque nos recordaban, quizá, a nuestras madres y abuelas, ahora es la tendencia que no vas a dejar de ver. El street style ha hablado y casas de moda como Marni, Jean Paul Gaultier o Celine, son solo algunas de las que lo han subido a la pasarela. Y, si hay alguien que sabe cómo combinarlo para restarle seriedad, es sin duda, Kate Moss. La modelo inglesa ha acudido a la presentación del libro de su amigo Nick Grimshaw, y lo ha hecho con un look arreglado pero informal al que además, le ha dado su característico toque boho.

No es ninguna sorpresa que Kate Moss sea siempre un ejemplo a la hora de vestir, y en esta ocasión, ha vuelto a darnos una lección de estilo. Una falda larga de terciopelo azul casi morado combinada con un tank top en negro y unas plataformas de charol del mismo color. ¿Quién diría que una prenda tan elegante iba a quedar tan bien con otra tan básica e informal? Pero no solo eso, además hay que fijarse en cómo lleva la camiseta porque, en lugar de hacerlo por dentro como se puede esperar en este tipo de looks ya que la falda es a la cintura, Kate Moss opta por lucirla por fuera, de manera desenfadada, y el efecto que consigue es perfecto. Además, vuelve a sumar dos de las tendencias más en auge en un mismo estilismo: los tops de tirantes y el terciopelo.

Fiel a su estilo 'boho-chic'

Aunque la tendencia boho tan en auge en los años 2000 haya vuelto a resurgir este año, lo cierto es que Kate Moss nunca ha dejado de llevarla. Ella y Sienna Miller fueron las precursoras de este estilo caracterizado por estampados de flores, prendas fluidas y complementos con influencias hippies. Y ahora, que estamos a un paso del 2023, Kate Moss lo ha reinventado como nadie. ¿Cómo? Con collares con cadenas doradas y anillos con piedras místicas que le daban al look un perfecto aire desenfadado a pesar del terciopelo. Si todavía no sabes cómo incluir este tejido en tus estilismos diarios, fijarte en la modelo inglesa, siempre será un acierto.