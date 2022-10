Gigi Hadid adelanta la tendencia de invitada más elegante del próximo invierno: el traje de terciopelo

Los trajes sastre se han convertido en la tendencia indiscutible, tanto que incluso podríamos incluirlos en la categoría de imprescindibles que no te pueden faltar. El año pasado ya arrasaron y fueron muchas las celebrities que nos convencieron de que no hace falta recurrir a un vestido para ir elegante a un evento. Y, tras acaparar todas y cada una de las tiendas este verano y verlo en mil y una versiones sobre las pasarelas, este otoño, el traje vuelve a ser el look definitivo con el que acaparar todas las miradas. ¿La última en sucumbir a él? La modelo Gigi Hadid, que ha acudido a la entrega de los premios Women's Wear Daily 2022 (WWD) con un traje azul realmente bonito.

¿Lo más especial de este dos piezas? Que no era uno sin más, no. Estaba elaborado en terciopelo, uno de los tejidos tendencia cada otoño, y que este arrasará aún más si cabe. Así, Gigi Hadid no quiso perderse la ocasión de acompañar a su amigo Tommy Hilfiger, que era premiado por su influencia y trayectoria en la industria de la moda. Y, qué mejor que escoger un traje del diseñador americano para tal evento.

Además, para completar el look, la modelo se decantó por una camisa blanca a la que dejó varios botones desabrochados y unos zapatos en color blanco. Puede que el calzado en este color no termine de convencerte, pero es innegable que Gigi hizo un match perfecto con la camisa. Y todo por obra y gracia de su estilista de cabecera, la americana Mimi Cutrell. Quizá la hermana mayor de las Hadid se inspiró en el traje rojo, también de terciopelo, con el que desfiló en 2019 para Tom Ford y que también lució la actriz Gwyneth Paltrow en dos ocasiones, una en los años 90 cuando Ford diseñaba para Gucci y otra el año pasado, cuando se celebraba el centenario de la casa italiana.

Influencias rockeras

Aunque el traje de terciopelo azul es súper bonito, ¿qué opinas de su gran melena rizada? A nosotras nos ha encantado porque está claro que le favorece un montón. Gigi Hadid ha querido restar seriedad a su look de traje, dándole una dosis rockera. Para ello, ha llevado como collar varias cadenas de plata, pero además, su melena rizada y extra larga, nos ha dado una pista de lo que quizá sea la próxima tendencia en el cabello: dejar la raiz súper marcada, sin teñir, en tu tono natural. Carolina González, la maquilladora de Camila Cabello entre otras, ha sido quien se ha encargado en esta ocasión de este beauty look tan favorecedor.