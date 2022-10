¿Se ha inspirado Paula Echevarría en el traje de terciopelo de Kylie Jenner?

Cuando se asientan las primeras noches de otoño, el tiempo nos reclama un look más abrigadito para protegernos de los primeros fríos. Pero no por ello tienes que renunciar a ese minivestido especial que tienes colgado en el armario desde hace semanas y tanto ganas tienes de estrenarlo, así lo ha demostrado una de las mujeres más influyente de nuestro país, Paula Echevarría. Para una romántica cena con su pareja y padre de su pequeño hijo, el futbolista Miguel Torres, en uno de los restaurantes de moda de la capital, ha estrenado un diseño de lo más atrevido que cumple con una de las tendencias estrella, ¿adivinas cuál puede ser?

Con su largo recorrido en torno a looks con personalidad que terminan siendo virales en las redes sociales, para nada nos sorprende que la actriz arriesge con este tipo de prendas tan llamativas. Si hace unos días apostaba por un conjunto de inspiración campestre, ahora lo hace con una propuesta de alto impacto con uno de los tejidos más demandados de la temporada: el terciopelo. Un pequeño pero acertado gesto con el confirma que además de acudir a la Semana de la Moda de París como invitada, también está al tanto de las novedades que aterrizan sobre la pasarela y se cuelan en el repertorio de vestuario de celebridades.

Este vestido corto aterciopelado en azul oscuro destaca por su corsé incorporado, el escote cuadrado que adoran las protagonista de la serie Los Bridgerton, las románticas mangas abullonadas con una espectacular caída y una cremallera invisible a la espalda. Un diseño de lo más delicado de la marca cántabra Fetiche Suances conocido como Nadine que ha agotado en cuestión de horas en su página web. Y no solo por su belleza y la brillante idea que ha tenido Paula para transformarlo en un look de noche tan original, también porque está rebajado al 50%, de 299,95 a 149,98 euros

¿Quién ha popularizado la tendencia?

Como gran consumidora de la industria, una vez más ha apoyado a marcas nicho como ésta que pertenece a la zona donde nació y se crió hasta su adolescencia. Siguiendo la misma línea, la asturiana ha añadido las It Alice Blue Velvet, un par de botas altas de tacón cuadrado de nueve centímetros de la nueva colección otoño-invierno 2023 de la firma de calzado It Shoes, disponibles por 269 euros. Pero desde el comienzo, este look nos ha hecho recordar otro que ha llevado Kylie Jenner a su paso por la Paris Fashion Week. Un traje largo ceñido a su cuerpo en azul oscuro con un escote de infarto en forma de 'V', obra maestra de la casa italiana Schiaparelli, ¿se habrá inspirado Paula en la elección de la famosa empresaria de belleza?