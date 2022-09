Paula Echevarría o cómo combinar botas de agua con vestido y que sienten genial

Los últimos conjuntos que ha compartido Paula Echevarría en sus redes sociales, fuente a la que menudo recurrimos en busca de inspiración, han demostrado que esta temporada hay un calzado por el que siente predilección. Las botas de cowboy han formado parte de sus últimos looks, combinándolas con faldas y vestidos, y mostrando por su gusto por este calzado que promete triunfar este otoño. Pero hay otro tipo de bota que acaba de colarse en su armario: hablamos de las de agua, los modelos de goma que solemos reservarnos para los días más lluviosos de año. La actriz ha decidido que no quería esperar al mal tiempo para ponerse las suyas y lo ha hecho con un conjunto de inspiración campestre, ¡todo un flechazo!

- El verano en el que Paula Echevarría llevó todas las tendencias ¡y arrasó!

La asturiana tiene la capacidad de adaptar con éxito cualquiera de sus conjuntos a diferentes situaciones, logrando siempre ese punto chic que le ha ayudado a convertirse en una de las celebrities mejor vestidas, según las españolas. Y esta vez no ha sido para menos: Paula se ha marchado a la fiesta de la vendimia que se celebra ahora en la Rioja Alavesa y entre viñedos precisamente hemos podido verla disfrutando. Como el irregular terreno de tierra lo requería, ha sacado ya de su armario unas botas de agua de caña alta, las clásicas Hunter atemporales, para combinarlas con un vestido en un vibrante color mostaza.

- Paula Echevarría adelanta el look con zapatillas con el que sí querrás volver a la oficina

Y sí, puede que no resulte la elección más práctica para vendimiar, pero la explicación reside en que, en realidad, Paula estaba trabajando en una sesión de fotos. Hasta allí le ha acompañado su amiga y compañera de profesión, Marta Hazas, para participar juntas en este proyecto que se traen entre manos. Eso sí, no podemos negar que su look es pura inspiración otoñal, ni tampoco pasar por alto el bonito detalle de su vestido, con una pieza de tela blanca y grandes mangas abullonadas, que otorgaban al conjunto un aire de estilo cottage tan acorde con el entorno.