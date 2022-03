5 formas de rendirte a las botas de goma que arrasan esta temporada

No hace falta que llueva para ver por las calles looks de todo tipo donde las botas de agua funcionan como alternativa a los botines clásicos o las incombustibles zapatillas. Esta tendencia se consolida en el otoño de 2021, si bien ya empezamos a verla el pasado año, cuando marcas como Bottega Veneta popularizon sus botines de goma. Ahora, las botas y botines confeccionados en este material informal campan a sus anchas en el Street Style, y en la pasarela se cuelan en colecciones de firmas como Oscar de la Renta, Versace o Valentino, que propone un diseño blanco de exterior rugoso. Descubre en este nuevo vídeo los tops looks que te desvelarán las claves para llevar sin caer en errores el calzado más buscado de la temporada.

