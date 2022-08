Paula Echevarría adelanta el look con zapatillas con el que sí querrás volver a la oficina

Tras pasar unos días en Marbella, ciudad en la que nos ha deleitado con looks festivaleros dignos de remarcar, Paula Echevarría ha dejado el sur para poner rumbo a Asturias, su tierra natal. Y este cambio de localización ha requerido ciertos ajustes en su maleta, adaptándola a unas vacaciones en el Norte e incluyendo en ella prendas más acordes con un clima en el que las temperaturas no son tan altas. La actriz ha recorrido las calles de Cudillero, uno de los encalves favoritos por las influencers para retratar sus conjuntos en redes, y lo ha hecho luciendo un look que va a resultarte toda una inspiración de cara a la rentrée. Solo dos colores y unos cuantos básicos ha necesitado para demostar que, como suele ser habitual, el menos puede ser (mucho) más.

Ya sea para llevarlo durante la recta final del verano o como elección para la vuelta a la oficina, el caso es que la idea de combinar pantalones cortos con blazer puede resultar todo un acierto, sobre todo si le añadimos el toque athleisure que ha incorporado Paula en este look de estilo marinero, que va en consonancia con el enclave que la rodea. Fiel seguidora de las tendencias de moda, la intérprete es consciente de la importancia que están cobrando las prendas deportivas en el street style, por eso no ha dudado en incluir elementos como unas zapatillas deportivas blancas de Adidas o la gorra de Gucci en tonos tierra con la que logra mantener su melena bajo control.

¿Casual? Sí, ¡pero también elegante! La asturiana deja claro el poder que poseen básicos de armario como una camiseta estampada a la hora de construir conjuntos bicolores como el suyo. Tanto la americana como los shorts con los que ha posado son de firma española y están ahora mismo rebajados: pertenecen a la colección Italian Summer de Space Flamingo, marca de la que ella misma es responsable. Una elección versátil que supone un soplo de aire fresco en su maleta veraniega, pues hasta ahora la hemos visto posar con conjuntos de invitada más elaborados, en los que llamativos vestidos con volantes y altísimas plataformas no han faltado. Esta vez, la comodidad se ha impuesto con éxito.