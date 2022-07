Paula Echevarría copia el sencillo truco de Meghan Markle para aguantar los tacones

Muchas son las celebrities que se encuentran estos días de sus vacaciones tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, como Paula Echevarría, quien está en las playas de Marbella en compañía de su familia. Entre escapadas románticas con Miguel, chapuzones con su pequeño Miki y cenas con sus padres, la actriz ha acudido a una divertida fiesta junto a su hija Daniella, que cada vez disfruta más al acompañar a su madre en sus planes de influencer. Paula ha sido una de las protagonistas de la velada que ha organizado Pinko en la ciudad malagueña, cita para la cual ha elegido un look de la firma con el que ha apostado todo al verde y ha seguido el truco preferido de Meghan para aguantar los tacones.

Todo al verde (y a los brillos)

En este evento, en el que ha compartido mesa con otros rostros destacados como Victoria de Marichalar, Paula ha lucido un minivestido de corte recto y tirante espagueti decorado en la parte frontal con numerosas lentejuelas en forma rectangular que simulaban flecos y aportaban movimiento al estilismo. En lugar de sumarle complementos neutros o jugar al contraste con tonos opuestos, ha preferido decantarse por el look monocolor y lo ha combinado con un bolsito de pequeñas piedras brillantes en el mismo verde, así como con unos salones a juego.

Precisamente los zapatos se han convertido en una de las piezas protagonistas del look, no solo por lo ideales que resultan gracias a sus detalles de tendencia como las tiras al tobillo, la puntera cuadrada o el tacón 'coma', sino también porque con ellos ha seguido una de las estrategias de moda más características de Meghan Markle. La duquesa de Sussex acostumbra a llevar siempre los tacones de una talla más grande que la suya, gesto que hace que si el pie se hincha después de varias horas de pie el calzado no comprima, algo especialmente últil durante la temporada de verano.

Desde el anuncio de su compromiso en noviembre de 2017, Meghan hizo de este sencillo pero eficaz truco una de sus señas de identidad a niveles de moda, puesto que sorprendió que posara con sus ya emblemáticos stilettos de Aquazzura, que se podía apreciar a simple vista que le quedaban grandes.