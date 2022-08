De la oficina a una terraza, los looks que solucionarán todos tus planes Descubre las combinaciones de moda más estilosas y cómodas para este verano

Todavía sigue haciendo mucho calor y hay quien está de vacaciones y quien ha vuelto a la oficina. Sea el plan que tengas, buscamos cinco looks todoterreno que te podrán acompañar en todos tus planes, bien sea tener que trabajar, darse un paseo por la ciudad o disfrutar con amigos en una terraza, por ejemplo. En nuestra selección, no faltan prendas de tendencia, como un chaleco tipo blazer o unos vaqueros con estratégicos rotos, o básicos como una camisa blanca, unas zapatillas o unas sandalias. Todo ello, sin olvidar que la comodidad no está reñida con el estilo para poco a poco ir despidiendo el mes de agosto.