Cinco looks con zapatillas blancas que nunca pasan de moda

Se ha convertido en el calzado cómodo preferido entre las royals más jóvenes, una prueba más de la versatilidad de las zapatillas blancas. Este diseño de estética atemporal se mantiene ajeno a las tendencias, si bien en algunos casos incorpora detalles novedosos, como puede ser la suela de plataforma o los cordones de colores. Gracias a su sencillez son muy fáciles de combinar y esto las convierte en uno de esos zapatos de fondo de armario capaces de construir looks de día, tarde e incluso de noche. Llévalas con vestidos largos, minivestidos de fiesta, con bermudas o traje, no hay reglas a la hora de incorporar unas zapatillas blancas a tu look. En el vídeo de top looks, seleccionamos cinco estilismos diferentes para inspirarte cuando quieras apostar por el calzado más práctico.