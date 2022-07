Paula Echevarría se suma al color más buscado del verano con un vestido 'made in Spain'

¿Quién dijo que los vestidos largos estaban reservados exclusivamente para las bodas de tarde? Pues atención, ve desempolvando ese diseño ideal que tienes guardado en el armario, igual que ha hecho Paula Echevarría esta semana para un cumpleaños muy especial, porque querrás lucirlo en tu próxima fiesta después de enamorarte del que ha estrenado la asturiana por varias razones. Su pasión por la moda es algo que no esconde, y con este look ideal naranja para una noche de verano, ha confirmado que está al tanto de las tendencias que se suben a la pasarela, ¿adivinas por qué?

¿Por qué es tan especial?

¡Efectivamente! La actriz se ha sumado a uno de los tonos más buscados del verano, ese que además de potenciar el bronceado e iluminar el rostro, favorece a todas las chicas, pero en especial a las morenas como ella. El tono albaricoque baña esta prenda exclusiva convirtiéndola en una de las más bonitas que ha llevado hasta la fecha. Con escote en pico y corte en el pecho, confeccionado en crepé -de ahí a ese efecto satinado-, su silueta ceñida con falda también ajustada y plagada de volantes escalonados, crean una imagen fantasía que recuerda al típico corte sirena de trajes nupciales.

¿Quién firma este maravilloso look que podríamos llevar a una boda el próximo fin de semana? Una vez más Paula ha confiado en la moda española, siendo así una de sus mejores embajadoras que no duda en añadir a su repertorio piezas únicas. Este original lencero pertenece a la colección El Pecado de Cristina García, está disponible en su página web por 375 euros en cinco tallas diferentes, ¡ya no tienes excusa para no seguir sus pasos! Pero esta firma nacional batutada por Cristina García y Juan Carlos Fernández no ha sido un descubrimiento para la intérprete, ya se había colado en su armario en otra cita de renombre con un traje rojo con maxiflores.

Para esta noche veraniega, lo ha combinado con complementos dignos de la experta de moda que es, un bolso pequeño y metalizado de la maison Chanel y el brazalete XL de la marca Lola Casamunt. Un vestido único que seguramente reciclará para otra fecha marcada; y esta ocasión lo ha estrenado en el cumpleaños de su amiga Elena Hernández, la directora de la agencia de comunicación Bteam, quien tampoco han querido perderse la fiesta han sido otros rostros conocidos del panorama español como Máximo Iglesias, Alejandro Sauras y Poty castillo entre otros.