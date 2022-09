La nueva conexión de estilo de Kylie Jenner y Rosalía

Entre las afortunadas que tienen el privilegio de acudir al front row de los desfiles más demandos de la temporada, encontramos a la pequeña del clan Kardashian-Jenner, quien ha llegado por todo lo alto a la ciudad parisina convertida en una de las invitadas más esperadas de la cita. Después de ver a su hermana Kim Kardashian cerrando la pasarela de Dolce & Gabanna, parecía que nada podría superar este gesto estas jornadas de la moda hasta hace unas horas, cuando Kylie ha descendido de su coche privado a las puertas de Acne Studio enfundada en un estilismo de lo más glam, sin dejar a un lado el minimalismo y el toque futurista, un detalle que nos ha hecho recordar al guadarropa de su amiga Rosalía.

Las expectativas de su vestuario estaban por las nubes, pero nadie esperaría que tanto ella como su estilista de confianza, se inspiraran en una genial hazaña FASHION que hizo la artista Zendaya unos días atrás y acaparó los titulares internacionales. La buena relación que mantiene la empresaria de belleza con grandes casas de costura y sus directores creativos le facilita el camino para utilizar piezas de archivo complicadísimas de encontrar en el mercado. Pero en esta ocasión la de 25 años ha ido un paso más allá optando por un diseño súper exclusivo por una importantísima razón: ¡aún no lo había visto nadie!

Pero lo que sí nos ha resultado familiar ha sido uno de sus complementos, en concreto las originales y extragrandes gafas de sol de acetato al estilo Courrèges de los años sesenta, un modelo que casualmente lo llevó la artista de Con Altura en sus idílicas vacaciones por Grecia con su novio Rauw Alejandro, ¿se las habrá dejado ella para esta cita de renombre?

¿Quién firma el exclusivo look de Kylie?

¿De quién era el traje que estrenaba Kylie? ¿Y los complementos tan llamativos? Las preguntabas rondaban continuamente entre sus fans y expertos en el sector hasta que una vez empezada la presentación de la colección primavera-verano 2023 de Acne Studios, dieron con la respuesta. Ahí estaba, paseándose sobre la pasarela, el deslumbrante vestido largo crudo que se ajusta a su característica silueta de reloj de arena con manga de murciélago y crea una bonita y dramática imagen que promete pasar a la historia.

Se trata de uno de los nuevos diseños de la marca sueca dirigida por Jonny Johansson que acaba de salir, casi literalmente, del horno. Una elegante propuesta que conjuga pinceladas modernas y clásicas en una misma prenda, pero también en sus complementos. Las mencionadas gafas de pasta blanca con forma de mariposa, que recuerda a las que llevaba de Audrey Hepburn en la película Cómo robar un millón, y los maxi pendientes metálicos con punta con guiño a la estética punk.

Que alguien como Kylie haya estrenado este conjunto antes de que se diera a conocer al mundo entero, es un importante símbolo que no podemos dejar pasar de largo. Por un lado confirma la influencia que tiene, no solo en el terreno beauty gracias a su imperio billonario, también en la moda; y por otro la microtendencia de estrenar un look que nadie conocía, excepto sus creadores, igual que hizo Zendaya con un impresionante modelo de Loewe inspirado en un lirio blanco. ¿Quién será la próxima celebridad que se sume a esta fiebre?