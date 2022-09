El vestidazo de Zendaya desvela una importante pista de la Semana de la Moda de París

Ser galardonada con el título de Fashion Icon, no es ningún premio que se olvide colocado en la estantería. Zendaya, ganadora de tal mención el pasado año, ha hecho de él su mejor tesoro. Si ya colaboraba y posada para campañas de moda y belleza internacionales, ahora sube un escalón más luciendo piezas vintage cargadas de historia difíciles de conseguir, ahora lo hace estrenando diseños que aún no han visto la luz ni fuera del taller de costura, ni sobre la pasarela. Su último movimiento en las redes sociales ya acumula casi cinco millones de likes, resulta que la preciosa imagen que ha compartido, ¡esconde un gran secreto!

No todo los artistas de su calibre tienen la suerte de construir una relación de amistad y negocios muy consolidada con los diseñadores creativos más influyentes de los últimos tiempos. Desde el italiano Pierpaolo Piccioli, el francés Olivier Rousteing, la británica Vivienne Westwood y el último que la ha vestido, Jonathan Anderson. Enfundada en un impresionante vestido ceñido con abertura en la pierna y un fino tirante colocado en el hombro izquierdo, está protagonizado por un llamativo aplique que recrea una flor, concretamente un lirio blanco con el pistilo amarillo. Un delicado detalle artesanl que simboliza la belleza y la esperanza, y que el encargado de la casa Loewe ha querido incluir en una de sus propuestas que aún no se han paseado por la tarima.

Solo alguien tan poderosa como Zendaya podía tener acceso a este tipo de vestuario exclusivo. ¿Por qué es tan especial? Para sorpresa de muchos, e incluso para os expertos en el sector, no se trata de otro traje histórico, sino de un modelo que aún no se ha presentado ante el mundo entero. Su elegante elección con la que ha posado en el plato de ducha, es una pequeña y original pista de lo que veremos en la próxima colección primavera-verano 2023 de la firma con origen español con sede en el corazón parisino. Una ya esperada línea que promete seguir sorprendiendo y qye veremos por primera vez a finales de septiembre, durante la Semana de la Moda de París. "Arrancado de un bello jardín... Un Lirio llamado Zendaya", así confirma el estilista de cabecera de la actriz, Law Roach, que este diseño que le queda como un guante, además de ser toda una novedad que la industria todavía no conoce, también está personalizado, un lujo que pocas pueden alcanzar. Después de que los zapatos de tacón en forma de rosa, barra de labios e incluso pisando un huevo, alcanzaron el nivel de viral y conquistaron armarios de Hollywood, estamos deseando ver el siguiente trabajo de Anderson.