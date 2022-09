El otro vestidazo que ha llevado Zendaya en los Emmy ¡es aún más impresionante!

Vaya a donde vaya, Zendaya se corona como reina de estilo, ¡y no es para menos! Hace tan solo una horas ha tenido lugar la edición 74º de los Premios Emmy en Los Ángeles, cita en la que se ha alzado como una de las ganadoras estrella con el título a mejor actriz protagonista de drama por su impecable papel de Rue en la serie Euphoria. Y no solo su inquebrantable don de interpretación ha sido alabado por el público y sus fans, también por... ¡su doble elección de vestuario! Si para recoger el galardón se ha enfundado en un vestido negro encorsetado y falda voluminosa de la casa Valentino, el segundo look es aún más impactante.

Dejando a un lado los trajes de inspiración vintage que suele llevar en estas importantes ocasiones; para la fiesta posterior a la mencionada gala que ha reunido a otros rostros conocidos como Lily James y Sydney Sweeney, la de California ha sorprendido con un diseño muy sensual y de líneas limpias. Contando con la ayuda de su hada madrina, el popular estilista de Hollywood Law Roach, ha derrochado estilo a su paso por el photocall gracias a un vestidazo con cola, hombros al aire y un pronunciado escote de lo más original en forma de 'U', confirmando que el color rojo Valentino sienta de maravilla.

La razón por la que se ha cambiado de look

Esta elegante creación de Alta Costura y de manga larga que se ciñe a su cuerpo como una segunda piel es obra del gran genio Pierpaolo Piccioli para la casa italiana ¡y nos ha dejado sin palabras! Pero, he aquí la cuestión que todo el mundo se estaba preguntando al verla aparecer con este traje colorado: ¿por qué se ha cambiado de vestuario para acudir a la fiesta posterior? "El segundo Emmy merece un segundo vestido", así respondía el estilista de la veinteañera en las redes sociales que esta segunda elección lleva consigo un detalle muy especial e íntimo.

No solo se trata de un precioso look más que estrenar ante las cámaras de los paparazi demostrando su buen sentido del gusto y la razón por la que se ha convertido en todo un referente de moda internacional. También resulta ser un gesto muy emotivo con el que Zendaya consolida así su posición en la industria del cine, ya que recordemos, ha hecho historia siendo la primera actriz joven en ganar dos Emmy. La moda habla por sí sola, y aquí un perfecto ejemplo más.