El look de graduación inspirado en Zendaya que se ha hecho viral en redes

Las alfombras rojas pueden convertirse en una buena fuente de inspiración a la hora de descubrir tendencias de moda o looks de invitada para próximos eventos. Y si hubo una que dejó huella, esa fue sin duda la de los premios Oscar, celebrados el pasado mes de marzo; una de las más fotografiadas gracias a la elegancia y el estilo que derrocharon sus protagonistas. Entre las elecciones de vestuario que no pasaron desapercibidas se encontraba la de Zendaya, con un conjunto compuesto por una original camisa blanca satinada corta y una falda fluida, de tiro alto, cola y lentejuelas. Un diseño firmado por Pierpaolo Piccioli para Valentino Haute Couture.

Junto a su icónico traje rosa de Valentino o los guiños a iconos de la moda vintage, como aquel vestido a rayas con el que rindió homenaje a Linda Evangelista, este dos piezas que llevó a la fiesta más importante del cine se ha convertido ya en uno de los looks más reseñables de Zendaya. Tanto es así que hay quien ha encontrado en su conjunto la inspiración perfecta para un evento tan especial como una graduación. Este ha sido el caso de Katie Melzer, una joven deportista estadounidense que ha protagonizado la última historia viral de las redes sociales. Para la fiesta de graduación de su instituto, decidió recrear el atuendo de la protagonista de Euphoria de una forma tan precisa, que el resultado ha conquistado incluso a la propia actriz. ¡No le falta detalle!

Katie apostó por una falda muy similar, también con lentejuelas plateadas, pero sin la cola extralarga que llevaba el diseño original. Customizó también una blusa satinada, transformándola en un modelo crop top elegante increíblemente parecido al de Zendaya. Incluso quiso perfeccionar la recreación añadiendo varias pulseras en los antebrazos, como las que llevaba la intérprete, y un collar plateado a juego. En cuanto al peinado, recogió el pelo en el mismo moño alto y con volumen en la raíz, con el que conseguía un parecido aún mayor.

Su historia es curiosa, porque Katie no es influencer ni acumula un número exorbitado de seguidores en sus redes sociales. De hecho tiene la modesta cifra de 750 y una vida aparentemente normal: es atleta en su instituto, miembro del club de ajedrez y le apasiona la pintura. Sin embargo, la foto en la que posa con su look inspirado en Zendaya ha logrado dar la la vuelta al mundo hasta llegar a la propia actriz, quien ha querido dejar su 'me gusta' y un comentario con tres emojis en los que muestra su asombro con el resultado de la joven. Han sido los propios amigos de Katie quienes han etiquetado a la intérprete en la fotografía, una táctica que ha dado resultado.