Un traje rosa especial es todo lo que necesitarás esta primavera, palabra de Zendaya

Aunque en algunas ocasiones pueda pasar desapercibido, la combinación de la ropa, el tipo de prenda y el color elegido esconde un lenguaje que se expresa por sí solo, sin necesidad de articular palabra alguna. En este caso, nos enfocamos en el poder que tiene una tonalidad, si el rojo y el negro son los favoritos temporada tras temporada por su capacidad de estilizar y vernos más guapas, estos próximos meses querrás vestir igual que lo ha hecho uno de los rostros más esperados en el front-row del desfile de Valentino celebrado en la ciudad de París durante la Semana de la Moda, Zendaya.

- Zendaya se corona como reina de la Alta Costura 'vintage' con este impresionante look 💖

La artista, que hace unos dias se convirtió en la reina de la Alta Costura vintage con un diseño de Balmain, ha vuelto ha conquistarnos con su romántica elección. Para esta cita tan especial a la que ha acudido para conocer en primera persona las novedades de una de sus marcas de cabecera -de la que es imagen- y apoyar a su querido amigo, el modista Pierpaolo Piccioli, ha optado por un sofisticado traje de tres piezas rosa. Una propuesta personalizada de la colección otoño-invierno 2022 de la casa italiana con la que confirma que esta tonalidad tan empoderada, femenina y vistosa, regresa para quedarse.

- El año de Zendaya: la imparable carrera de la actriz que adora a los diseñadores españoles

"El rosa es el color del amor, de la comunidad, de la energía y de la libertad", explica la maison, quien ha bañado casi toda su nueva línea del mismo tono, un atrevido gesto que ha sido aplaudido por los expertos en materia, entre ellos, la actriz de Malcolm & Marie. Si próximamente tienes una boda, una celebración de gran calibre o simplemente una fiesta más especial y estás cansada de lucir siempre el mismo estilismo, es hora de que te inspires en el guadarropa de la californiana, porque el look que ha estrenado no se trata de un traje cualquiera. Tanto la chaqueta con hombreras y los pantalones de pinzas que ocultan sus maxiplataformas están decoradas con apliques de flores, un detalle muy original que ha hecho del conjunto todo un aluvión de alabanzas.

- La nueva (y polémica) figura de cera de Zendaya lleva el traje rosa que se hizo viral en 2016

Pero es cierto que este color -en todas sus versiones- no es ninguna novedad en su amplio vestidor. Desde hace tiempo, Zendaya se ha decantado por estilismos monocromáticos para actos de renombre, fue en 2016 cuando en la gala benéfica The Humane Society su famoso traje fucsia firmado por Christian Siriano marcó un antes y un después en su trayectoria. A partir de entonces, la veinteañera pasó a ser todo un referente de estilo tanto dentro como fuera de la pantalla, aunque es cierto que su estilista personal, Law Roch, tiene mucho que ver con cada uno de sus triunfos estilísticos. ¿Su próximo look también será rosa?