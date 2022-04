Los secretos de la nueva temporada 'Los Bridgerton': ¿por qué es importante el color del vestuario?

Queridos seguidores de las tramas románticas, tenemos una buena noticia: ¡ya está aquí el tráiler de la segunda temporada de Los Bridgerton! Y su escaso minuto y poco sí ha servido ha dado para mucho: nos ha adelantado la nueva relación amorosa que nos mantendrá en vilo, el ingenio de Lady Whistledown que tambalea los secretos de la ciudad... y también los impresionantes trajes de época que nos hacen viajar al pasado en un abrir y cerrar de ojos. Tras una producción tan exitosa como esta, siempre hay un buen equipo de vestuario entre bastidores; en este caso se trata del dirigido por Ellen Mirojnick, quien ha vuelto a superarse con los estilismos que esconden interesantes detalles. ¿Quieres descubrirlos?

- ¿Sabías que hay una conexión muy FASHION entre 'Los Bridgerton' y 'Cinderella'?

Si ya fue toda una revolución el incremento de búsquedas en internet de vestidos de corte imperio, corsés y prendas de tonalidades pálidas a raíz de los primeros capítulos, este último proyecto que verá la luz el 25 de marzo en la plataforma de Netflix, parece que seguirá el mismo transcurso hacia la cima. Entre las novedades de la familia Bridgerton que podremos disfrutar en unas semanas, hay un delicado aspecto en el armario de las nuevas protagonistas que nos ha sorprendido gratamente, ¿adivinas de qué se puede tratar? Como bien sabrás, los estilistas y expertos en vestuario juegan con el estilo de la época, las telas, texturas y apliques, pero también con la gama de colores. En esta serie, en concreto son todas las variantes posibles del azul las que inundan la pantalla, ¿has caído en la cuenta que hay más versiones azuladas de las que imaginabas? Todas ellas tienes un por qué, ¡sigue leyendo!

- La última conexión entre Olympia de Grecia y los 'Los Bridgerton' que nunca imaginarías

Si echamos la vista atrás, seguramente recordarás al inicio de la cinta que Daphne Bridgerton luce piezas bañadas en azules muy claros y rosados, consolidando así una imagen más dulce y pura que congenia con su personalidad y trayectoria. Ahora el guardarropa de Kate Sharma -la hija mayor de la familia Sharma que se instalará en el barrio inglés, revolucionará las grandes fiestas de la Alta Sociedad y pasará al siguiente nivel conquistando a Anthony Bridgerton- ha llamado nuestra atención enfundada en conjuntos sofisticados bañados en un bonito turquesa brillante, verde azulado, azul oscuro y menta; un hecho que transmite la madurez, buena posición y gusto por la moda que tiene su personaje.

- Los secretos del vestuario de 'El Diablo se viste de Prada' que aún no conoces

Pero no será la única que robe las miradas del espectador, su hermana menor Edwina también cobrará gran importancia a lo largo de la trama con sus looks más aniñados que representarán su rol en la historia. Quien también experimentará sutilmente un cambio tonal en su repertorio estilístico será Penélope, dejando a un lado los vestidos amarillos y naranjas para optar por otra gama más relajada, al igual que el resto de los integrantes de la casa Featherington. En cambio según hemos visto en el avance, la familia Bridgerton seguirá optando por looks clásicos con ese toque preppy que tanto nos gusta, ¡incluso ha sido bautizado entre los fanáticos de la industria como Bridgerton Blue!

- Descubrimos los diseños parisinos que Nicole Kidman podría haber llevado en la película 'Grace de Mónaco'

El ingenio audaz de la diseñadora Ellen Mirojnick ha vuelto a conquistar los titulares internacionales. Con esta reciente entrega que muy pronto podremos ver en la pequeña pantalla, nos ha demostrado la vital importancia que existe entre la trama, el carácter de cada personaje y la elección de vestuario, en este caso, a través de los colores. Porque si damos un paso más allá, podemos asegurar que ha sido capaz de diferenciar a cada una de las familias, no solo por el estilo que lucen con sus trajes, también por la gama tonal que llevan en conjunto confirmando así su posición en la sociedad. Incluso hemos podido empezar a descifrar la personalidad y las emociones de cada uno de ellos con tan solo echar un vistazo a su estilismo. Así que si tenías alguna duda sobre si ibas a enamorarte de sus vestidos, ya te adelantamos que sí. ¿Preparada para disfrutar de una maravillosa maratón de tonos azules en un viaje ficticio a la época de la Regencia?