Agenda FASHION: 7 planes muy 'cool' con los que sentirte de vacaciones (aunque no lo estés)

Contra las altas temperaturas...

Nada como una piscina con vistas así de impresionantes. Esta está en Málaga, en el hotel Only You, pero otros alojamientos de la cadena cuentan con azoteas en las que disfrutar, desde las alturas y con los mejores planes, de tu ciudad. Por ejemplo, en Only YOU Atocha (Madrid) podrás ver uno de los atardeceres más bonitos de la capital; en Sevilla, tomarte un cóctel rodeado de naturaleza; en Valencia, comer un clásico arroz del senyoret en su famoso restaurante bistró El Mirador... y un largo etcétera de momentazos que te convencerán de que no haber salido de vacaciones no está nada mal.