Cena con espectáculo o tardeo en la playa: descubrimos los restaurantes más 'cool' de Marbella

Con el verano recién estrenado y en plena ola de calor, nada apetece más que planear escapadas y viajes de cara a esas ansiadas vacaciones que cada vez vemos más cerca. Uno de los destinos preferidos por las celebrities e influencers en nuestro país es Marbella, que se posiciona desde hace años como un enclave ideal para disfrutar, además del mar y la arena, de las tiendas y la gastronomía de primer nivel. Viajamos hasta este paraíso situado en la costa del sol para descubrir los restaurantes más buscados por las chicas de moda, y te recomendamos el más adecuado para ti en función del tipo de plan que busques.

El 'place to be' para una noche elegante y especial

En octubre del año pasado abrió sus puertas la nueva apuesta de Casanis Group, Nota Blu New Brasserie, que reinventa la cocina tradicional francesa aplicando una nueva perspectiva de frescura y originalidad a los platos clásicos. Esa misma línea es la que sigue la extensa carta de coctelería, otro de los grandes atractivos del local. El concepto que se busca con este elegante y sofisticado restaurante, en el que hay sitio para 400 personas sentadas, es que, además de cenar, el cliente se pueda quedar a tomar algo y terminar la noche bailando en el Blu Bar, primero con un músico al piano de fondo y, posteriormente, con música más cañera para darlo todo hasta que el cuerpo aguante.

Además de unos platos exquisitos, este local sorprende por su espectacular entorno y su maravillosa decoración vanguardista en mármol y madera tanto en el interior como en su extensa terraza, por lo que es perfecto para una cita romántica o una noche especial entre amigos. A lo largo de las distintas estancias se puede sentir la importancia que se le brinda a la arquitectura y el arte, por ejemplo, con las obras del escultor Joseph Kliblansky.

Cuando atraviesas las impresionantes puertas, llegas a un pasillo con dos fuentes a los lados que dan paso a la entrada, un rincón que es más que probable que te suene, ya que es de lo más instagrameable y por él han pasado numerosos rostros conocidos tanto a nivel nacional como internacional, de hecho, Eva Longoria celebró aquí su último cumpleaños. Si quieres algo más exclusivo como fue el caso de la actriz, ofrecen la experiencia de reservar estancias privadas como una bodega en la que puedes cenar rodeado de 3.000 botellas de las bebidas más prestigiosas.

La cena con espectáculo más divertida y canalla

Siguiendo con el concepto de poder cenar, tomarte una copa (o más) y bailar sin tener que cambiar de local, encontramos Mamzel at Finca Besaya, punto de encuentro de celebrities nacionales e internacionales que se han enamorado tanto de sus platos como de su dinner show. Este local se ha renovado hace unos meses, ampliando el espacio e incorporando enormes pantallas que acompañan el nuevo espectáculo, bautizado como Back to the future e inspirado en las películas y canciones más emblemáticas de los últimos tiempos. "Mamzel es el nuevo Las Vegas en Marbella", así lo define su director artístico Fidel Buika, dejando clara su intención al idear las actuaciones.

Ya desde la entrada, actores disfrazados de personajes históricos te acompañan hasta tu mesa para hacer que conectes con el show desde el primer momento. En cuanto a la carta, se define como abierta, cosmopolita, sorprendente y para todos los gustos, ya que en la cocina encontrarás desde platos mediterráneos y franceses como especialidades indias elaboradas por un chef local y ceviche preparado por un especialista peruano. La coctelería y su amplia oferta de mezclas y alcoholes rematan su extensa oferta gastronómica.

Ambientazo en la playa

Si lo que buscas es un chiringuito pero que no deje de lado ese aire de sofisticación, diseño y elegancia, La Plage Casanis es tu sitio. Se trata de un espacio a pie de playa con varios ambientes: una parte interior, varias terrazas con vistas al mar de lo más agradables y una zona de arena con lujosas camas balinesas y hamacas para tomar el sol mientras disfrutas de tu bebida. Por lo tanto, es perfecto para ir a pasar el día, disfrutar de una deliciosa cocina mediterránea con toques franceses, parrilla argentina e impresionantes paellas y quedarte por la tarde a descansar... o no, porque a media tarde comienzan las sesiones DJ para bailar sin tener que moverte del sitio.

Un enclave íntimo en el casco histórico

Perfecto para un día que quieras descubrir el centro de Marbella y disfrutar de una comida o cena más tranquila, Casanis Bistrot, que cuenta ya con 19 años de historia, es el local con el que comenzó Casanis Group. Está situado en una de las calles emblemáticas del casco histórico, la calle Ancha, un lugar con un ambiente mágico y muy acogedor en el que predominan las casitas bajas de color blanco cuyas fachadas están decoradas con buganvillas de diferentes colores y se convierte en una foto imprescindible para todo aquel que pasea por la zona.

El restaurante cuenta, además de con una cuca terraza, con dos plantas, y su interior es totalmente sorprendente: nada más entrar, descubres un patio abierto con el techo descubierto lleno de vegetación. Al fondo del salón, que está decorado a base de eclécticos murales de fantasía, un antiguo pozo de los deseos. En la planta de arriba. nos encontramos el salón del mono, bautizado así por la decoración de sus paredes, en las que se encuentra escondido este animal. La carta es de cocina francesa con raíces belgas, influenciada también por la gastronomía del sur y realizado con productos de alta calidad y kilómetro cero.