Hablamos con Miriam Giovanelli sobre moda 'Y2K', sus zapatos preferidos y las críticas al físico

"¿A ti te parezco seria?" es una de las primeras frases que nos dice Miriam Giovanelli cuando nos sentamos a charlar con ella, tras lo que nos confiesa que la gente siempre piensa que es una persona distante. Nada más lejos de la realidad. Bastan con unos minutos con ella para descubrir que la actriz, que acaba de estrenar la serie Nacho junto a Andrés Velencoso y Martiño Rivas, es pura dulzura, naturalidad y simpatía. Lectora confesa de ¡HOLA! desde siempre -de hecho, no duda en preguntarnos por las últimas novedades de la boda de Tamara Falcó y la nieta de Ana Obregón, dos de los grandes temas del momento-, Miriam se muestra relajada, divertida y feliz por viajar con a nosotras hasta Puerto Banús, Marbella, para conocer las tiendas de tres marcas de calzado de referencia a nivel internacional: Steve Madden, UGG y Reef.

Junto a la actriz visitamos estos locales, situados en un enclave idílico para ir de shopping, y descubrimos sus tendencias preferidas de cara a la temporada primavera verano, las cuales podemos resumir en: comodidad y estilazo innato. Después de esta jornada de compras, en la que luce un sencillo conjunto negro completado por una cazadora vaquera en clave cropped, disfrutamos de un rato de surf, y finalizamos el día con una elegante cena en la que deja clara su pasión por la moda Barbiecore. Es en ese momento cuando nos reservamos un rato para tener esta entrevista, que es más una charla distendida sobre tendencias, series y sororidad.

Te hemos visto varias veces en Fashion Week, en editoriales de revistas y en eventos de marcas de este sector. ¿Qué dirías que es la moda para ti?

Pues para mí la moda es un proceso creativo, que es desde donde a mí me interesa y me fascina. Pensar en ese imaginario del diseñador a la hora de crear una colección y ser capaz de transportarte a ese imaginario con sus prendas...

¿Lo ves desde un punto de vista artístico, cultural? ¿Cómo crees que están unidas la moda y el arte?

Absolutamente, sí. Creo que se unen porque nacen ambas de un proceso creativo y muchas veces hay mucha influencia de unas a otras. Por ejemplo, últimamente hay muchas exposiciones que lo que buscan unir son épocas concretas con diseñadores concretos, y te das cuenta de que la evolución es en paralelo, del mismo modo que cambia una silueta, cambia una sociedad. Entonces, la moda no solamente es un proceso creativo, es como el arte, también tiene una parte de reivindicar determinadas cosas a través de las prendas. Un pantalón, una minifalda, todo eso está acompañado de movimientos políticos, sociales…

¿Si tuvieras que elegir la moda de alguna década, de alguna época que no sea la actual?

Yo creo que me quedaría con los 70. Me gusta mucho el vaquero, la bota, la melena larga, los flequillos… Es una época, sobre todo, que me transmite como buen rollo.

De las tendencias de este año, ¿hay alguna que digas "no me pongo ni de broma"?

Bueno, creo que ya todas hemos asumido que no podemos decir eso, ¿no? Yo es verdad que nunca he sido especialmente seguidora de las tendencias, siempre me ha gustado vestir cómoda, ponerme ropa que yo considero que me favorece o que transmite lo que en ese momento quiero. Entonces, no es tanto qué me pondría o qué no me pondría, sino en qué momento de mi vida. Ahora mismo... yo soy muy clásica, a priori uno ve este bolso de Steve Madden y tiene otra percepción, pero a mí un mocasín, un vaquero, una americana, un buen tejido… son las cosas que me gustan, que compro, que están en mi armario. Pero sí que es cierto que las tendencias es algo que siempre me ha divertido ver y todo este resurgir de la época 2000 me ha hecho muchísima gracia y me ha desbloqueado un montón de recuerdos.

Y en cuanto a calzado, ¿cuál es tu preferido?

Pues para el día a día, bueno, a mí las botitas de UGG me vuelven loca, o sea, el que no ha bajado a hacer la compra en pijama con unas botitas de UGG no sabe lo que se pierde. Me parece un calzado súper cómodo y me gusta, me hace gracia a nivel estético también. Y también me gusta mucho el calzado cómodo, por ejemplo, estas sandalias de Steve Madden tienen para mí el tacón perfecto para empezar el día en el trabajo, en una reunión o saliendo de mi casa a dar un paseo y terminándolo yendo a cenar. Me parece un calzado súper versátil. Es verdad que no soy de taconazo.

Al final el hecho de ser actriz implica también asistir a eventos y alfombras rojas en los que la moda tiene una gran importancia. ¿Ese proceso de buscar look especial te divierte o te estresa?

Es un momento que vivimos con un poco de estrés porque al final siempre podemos confirmar con poco tiempo antes estamos trabajando, supone hacer una búsqueda a última hora y eso conlleva que no encuentres nada. No lo sé. Yo es verdad que tengo muy claro lo que me gusta por lo que al final me es relativamente sencillo.

¿Te has sentido presionada alguna vez por las listas, titulares y comentarios que se hacen después de esos eventos?

Pues mira, es que yo me acuerdo cuando había revistas que tenían una sección en la que sacaban los peores looks y a mí me encantaban todos, me parecían los más guays. Yo es verdad que no me observo tanto, ni observo tanto lo que se dice o no se dice, no estoy pendiente de los comentarios ni sobre mi aspecto físico, ni sobre lo que llevo puesto, pero es que no lo estoy ni en mi casa. Yo me pongo lo que quiero, hay veces que vuelvo a mi casa y digo "madre mía, como pude salir así de mi casa". Y hay veces que estoy por la calle y digo," ay, esto me gusta, lo voy a repetir otro día". O sea, no sufro nada por cómo me vean, ni sufro nada por cómo me veo.

¿Has gestionado bien entonces las noticias que se hicieron a raíz del físico tras tus embarazos?

Te voy a ser sincera, es que realmente, si se publican esas noticias, tampoco es que sea especialmente consciente, porque tendría como que hacer una búsqueda concreta para llegar a eso. Yo sé que después de dar a luz mucha gente dijo "el gran cambio físico de Miriam", pues sí, qué novedad, hubo un cambio físico. Depende cómo te pillen mentalmente igual lo asumes mejor o peor. A mí me parece horrible que hablemos del físico de los demás. O sea, me parece algo que no entiendo. No comprendo cuando recurrimos al físico de los demás para hacer ningún tipo de comentario. Estoy segura de que no habrá habido ningún comentario del tipo de "Miriam Giovanelli, estupenda tres meses después de dar a luz". Ese seguro que no lo hay, si lo buscamos, ese seguro que no está.

Eso tampoco es lo normal

Al final yo tengo un cuerpo normativo. O sea, lo normativo no es ser ángel de Victoria's Secret. Lo normativo no es recuperarte en tres meses, lo normativo es lo otro. Entonces, pues el cambio físico, no sé qué, pues seguro. Pero ya te digo, es que yo soy la primera consciente de qué se pueden hacer noticias… no me preocupa. Me preocupa más la desinformación o las fake news, que una chica en bikini...

¿Has protagonizado alguna fake new?

Pues yo creo que no, pero me preocupa eso a gran escala, ¿sabes? Cuando los medios de comunicación pueden estar vinculados a la desinformación más que a la anécdota. Tú puedes escribir un artículo y poner una cosa, pero yo siempre digo que la belleza está en el ojo del que mira. Yo puedo ver y estar de acuerdo con tu artículo, o lo puedo ver y no estar de acuerdo. O sea, que al final creo que no todo hay que depositar a responsabilidad en el medio o en el artículo o en el periodista.

¿Crees que tanto las redes como el periodismo son más crueles con las mujeres en ese aspecto? ¿O está cambiando?

Bueno, yo creo que sí. Venimos de una época en la que envejecer estaba muy penalizado, no solamente en términos estéticos, sino en términos profesionales. A una mujer de 55 años le da miedo perder su trabajo. Porque la sociedad le ha hecho creer que va a tener muchas menos posibilidades de conseguir otro. Entonces creo que sí.

Volviendo a las redes, aunque las actrices no sois influencers, obviamente tenéis un número de seguidores que os permiten realizar ciertas colaboraciones con marcas. ¿Cómo vives esto? ¿Es algo que te gusta?

Pues mira, la verdad es que sí. A mí la democratización que han supuesto las redes en general me divierte. Me parece que todo el mundo tiene derecho a opinar, aunque no toda las opiniones considero que sean válidas, pero eso me parece que ha democratizado mucho la sociedad, y ha ayudado mucho a que se hablen de muchas otras cosas. Creo que gran parte del movimiento de cambio en determinados temas está muy relacionado con críticas a lo mejor al monopolio que antes tenían los medios, y eso me gusta, me parece bien. Yo uso las redes y al final publico más mis intereses que a mí misma. Y la verdad es que yo siento que tengo una comunidad majísima. La última vez pregunté, me gusta mucho recomendar libros, y hace poco pregunté yo y me recomendaron un libro que me ha encantado. Siento que a mí me aporta. Me ha aportado por ejemplo descubrir este libro que a lo mejor no habría llegado a mis manos de otra manera o no hubiera llegado en este momento.

¿Y a nivel laboral?

A nivel laboral es una herramienta más. Es verdad que yo a lo mejor tengo unas redes un poco raras... Pero es verdad que nos han abierto otra vía de trabajo, es evidente, pero es una vía de trabajo que es una amplificación de los trabajos que podíamos tener antes de que existiesen las redes. O sea, al final la publicidad siempre estaba muy vinculada a los actores y a las actrices, y esto permite amplificar un poco más ese control que a lo mejor ya podíamos tener. Creo que sí que se ha convertido en una nueva profesión para mucha gente, pero para nosotros creo que tiene más que ver con una amplificación de algo que ya estaba relacionado con nuestro trabajo.

Ana y Los Siete, Los Serrano, Física o Química, Velvet… Has estado en algunas de las series más icónicas de los últimos años. ¿En qué otra te hubiera gustado participar?

¿Sabes qué pasa? Que es que me cuesta muchísimo visualizarme en un proyecto que haya hecho otra persona y que lo haya hecho genial. O sea, me da pudor. Una serie que me ha encantado ha sido The Bear en Disney+, me han gustado muchísimo The White Lotus, Succession... ¿Que me hubiese gustado participar? Es que no me sale ni la frase, me da vergüenza decir algo así.

¿De los proyectos en los que has participado, cuál ha sido el vestuario que más te ha gustado?

Pues yo creo que Nacho. En Nacho hay un trabajo de vestuario espectacular, hay mucho mimo detrás de ese vestuario. Es una serie súper rica en vestuario, en decorados, en todo. Y yo creo que los looks que tiene Bellissima son bastante reconocibles y me gustan mucho.

¿Cómo te ayuda el vestuario tanto en este papel como en otros a construir un personaje? Porque supongo que es un punto diferencial, en cuanto ya te ves con el look te metes más en el papel.

Bueno, por supuesto.

¿Cómo es el proceso? ¿Normalmente soléis estar implicados y opináis?

Pues la verdad es que en esta serie en concreto se ha hecho todo el vestuario prácticamente a medida. Entonces, estábamos muy implicados porque había que tomar medidas, probar, hacer pruebas, arreglos… eso hacía que estuvieses muy implicado y que buscases siempre la fórmula de la que tú también te sintieses cómoda. Es un vestuario muy concreto con el que a lo mejor no te apetece enseñar esto o aquello, y se juega siempre a favor de que tú también estés cómoda. La composición de personaje no la hago yo sola, la hago gracias a un equipo que se ocupa de que una vez que yo entre ahí esté a la altura de lo que han hecho.

Hablando de Nacho, ¿qué tal ha ido el proyecto? ¿Cómo ha sido la acogida?

Pues el proyecto ha ido genial, la verdad. Yo creo que era difícil… el hecho de que estuviese involucrado Nacho Vidal hacía que el público se acercase o se alejase, creo que nadie es indiferente a ese hecho. Pienso que hay gente que se ha acercado desde un lugar de que a lo mejor no le apetecía mucho y al final se ha animado y le ha gustado. Es una apuesta que se hace por primera vez en España, hablar de esto, que es un universo que existe y una de las principales fuentes de ingresos de muchísimas millones de personas, mueve una cantidad de dinero ingente, casi lo mismo que el petróleo, es una locura. Al final hablar de eso sin mencionar esta figura es muy complicado y un sinsentido, Nacho es un vehículo para hablar de la industria y del desarrollo que ha tenido esa industria en España. Es una ventana fabulosa a la que asomarse, ver qué está pasando y por qué estamos debatiendo sobre esto. Yo he aprendido mucho, y no podemos negar la existencia de algo por mucho que no estemos de acuerdo en ese algo, y al final cuando no hablamos las cosas es cuando realmente lo estamos negando.

La serie no se posiciona, te plantea lo que hay a través de los ojos de un señor que evidentemente fue muy exitoso dentro de esto y muy reconocido, pero es que la serie transita momentos horribles de mujeres como mi personaje que quiere salir de ahí y que cuando parece que lo va a conseguir se encuentra con algo peor, que es el estigma social que la vuelve a introducir ahí. Yo me he dado cuenta de que los 90 eran una etapa súper tóxica a nivel de masculinidad. Era una época en la que se nos decía mucho “si está celoso es porque le gustas”, “si pasa de ti es que le gustas”. Había una romantización del mal trato (separado) y eso es lo que hemos consumido nuestra generación y lo que consumen las venideras y además se junta con que el acceso que nosotros teníamos era limitado y veníamos de una generación que no hablaban de ese tema. Y ahora de repente tenemos que educar a generaciones que no paran de consumir eso todo el rato. Y esta serie es una buena ventana para empezar a formarte una opinión al respecto.

¿Algún proyecto próximo que se pueda contar?

Pues es que, ¿sabes? No se puede contar nada nunca hasta que no esté cerrado. Estrenamos Nacho en Londres ahora y en Estados Unidos.

¿Y qué te apetece hacer lo siguiente? ¿Volver a interpretar a una villana?

Pues es verdad que a mí siempre me ha tocado mucho la villana. En Física o Química también era bastante villana, Velvet, cuando dice Drácula, el villanismo está ahí.

¿Pero lo buscas o viene a ti?

Pues yo creo que viene a mí, me deben ver pinta de de villana o de seria, no lo sé... Sí que es cierto que, por ejemplo, Caronte es una serie que disfruté muchísimo. Es un personaje de una tía abogada a su bola, sin ningún tipo de implicación romántica, y para mí supuso un gran crecimiento como actriz. Pero no lo sé, a mí lo que me apetece es que llegue lo que llegue, llegue bien. Quizás haría una comedia.

¿Y algún sueño laboral por cumplir?

Bueno, pues tener una continuidad. Al final yo creo que el sueño para los actores, bueno, para todos, es poder seguir trabajando de lo que nos hace felices. Pues ese es mi sueño. Pero también te digo una cosa, yo soy muy ambiciosa también a nivel personal. A mí me gusta que haya un equilibrio entre las dos cosas. Mi sueño no es solamente profesional, ¿sabes? O sea, yo sueño con seguir dedicándome a esto porque es algo que me hace muy, muy feliz, y quiero que dentro de 10 años me vuelvas a entrevistar y que yo te cuente otros proyectos. Ese es mi sueño, o sea, es lo que me gustaría que ocurriese, y decirte también que mis hijos crecen, estoy estupendamente con mi marido y que todo acompaña.