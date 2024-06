El 'error' de estilo que Sarah Jessica Parker ha vuelto a recordar 24 años después con tacones diferentes

En pleno rodaje de la tercera temporada de And Just Like That, sus conocidas protagonistas, Carrie Bradshaw , Charlotte York y Miranda Hobbes, nos están dejando varias pistas sobre cómo seguirán vistiendo. Aunque no podemos ocultar que aunque cada una de las amigas tienen un gusto exquisito (sobre todo gracias al trabajo de los estilistas), es cierto que nuestra favorita siempre será el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker. Suele sorprendernos con sus alocadas combinaciones incapaces de llevarlas en la vida real sin fallar en el intento, pero en esta ocasión nos ha hecho que viajamos al pasado con un divertido gesto localizado en sus pies que demuestra su conexión con el impresionante armario que atesoraba cuando era una joven columnista en Nueva York.

© Getty

Estas últimas semanas hemos cazados algunas de las tendencias virales que incorporará a su repertorio, demostrando que la moda está para divertirse y expresarse, independientemente de la edad que tengas. Considerada todo un icono de estilo, no nos sorprende que arriesgue como hemos visto combinando un minivestido negro ceñido sobre un vestido blanco camisero de acabado satinado poniendo así en práctica la teoría del layering para sobreponer prendas; pero como bien decíamos, el detalle que no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos es la elección de su calzado: ¡lleva dos zapatos diferentes! ¿Ha sido un error de vestuario? ¿Un fallo intencionado? Tranquila, porque nuestra neoyorquina predilecta no se ha paseado por las avenidas de la Gran Manzana sin darse cuenta de que lucía dos modelos distintos de taconazo con puntera afilada y estampado de lunares, porque resulta ser un genial truco que ya habíamos visto en el pasado.

© Gtres

La historia del fallo de estilo viral

Son muchas las anécdotas que hemos vivido a lo largo de la mítica serie de Sexo en Nueva York y su esperadísima secuela que vio la luz por primera vez en el mes de diciembre de 2021, pero lo que para nada imaginábamos es que 24 años después volveríamos a ver uno de los momentazos más comentados que se hizo viral por una cuestión: ¿había ocurrido un error de estilo sin que nadie del equipo se hubiera dado cuenta antes de salir en televisión? Si eres fan de la producción que se estrenó a finales de los noventa, seguramente recordarás aquella escena de la tercera entrega en la que apareció con un minivestido blanco asimétrico con bordados florales y dos sandalias de tacón en bloque satinadas, ¡de diferente color! Para nuestra sorpresa, Sarah Jessica Parker confesó en una entrevista tiempo después que fue algo intencionado, no se trataba de un descuido, sino de una fabulosa elección junto a la estilista Patricia Field. " Teníamos 2 pares de lo que creo que son sandalias de Christian Louboutin. Pat y yo elegimos hacer uno de cada uno. Tal vez porque ambos tenían un color delicioso y parecían en armonía con el vestido, pero también porque simplemente nos encantó hacer uno de cada uno” explicó.

© Netflix Sexo en Nueva York

Debemos recordar que no ha sido la única vez en la que ha hecho un guiño a esta popular escena, porque a raíz de este detalle que se hizo eco a nivel internacional, ha sido una buena técnica para volver a ocupar los titulares, ¡y nos encanta! En algunas ocasiones su ya legendario personaje se casi mimetiza en la vida real con el estilo de la actriz, así lo ha demostrado en sus posados en las premiers y citas a las que acude, en las que vuelve a subirse en sandalias de tacón, ¡de colores diferentes! La última ocasión fue a su llegada a la Gala de la Moda de Otoño del Ballet el pasado mes de octubre con modelos con broche joya, uno negro y otro plata. ¿Será un sello de identidad que quiere seguir consolidando? ¿Tú te atreverías a sumarlo a tus looks?