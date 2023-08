¡Confirmado! Seguiremos disfrutando de Carrie Bradshaw y sus estilosas amigas una temporada más

Tras más de una década lejos de los focos y el escenario, el regreso de Carrie Bradshaw a la pequeña pantalla ha sido un boom para la industria. Considerado uno de los personajes más influyentes y recordados de la historia, en la Navidad de 2021 volvía a escena bajo la nueva adaptación de la mítica serie de Sexo en Nueva York, protagonizando miles de titulares internacionales aclamando desde su impecable armario y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo.

Un precioso proyecto que acumula éxitos constantes a sus espaldas, y que esta semana ha compartido la mejor noticia de la temporada: seguirán trabajando en la historia de la que era columnista neoyorquina. Bajo el nombre de And Just Like That, encontramos en la sección de 'los más visto' en la plataforma de HBO el reboot que nos hace viajar al pasado en un abrir y cerrar de ojos. Dos temporadas cargadas de historias de amistad con Miranda, Charlotte y nuevos personajes, romances inesperados y otros que regresan de la serie original, fiestas exclusivas y lookazos que nos inspiran. Y sí, habrá tercera temporada.

¿Cuándo se estrena?

Poco se sabe de esta novedad que la productora ha afirmado hace tan solo unas horas, revolucionando así las redes sociales y demostrando que un personaje tan potente como Bradshaw sigue marcando el ritmo de la moda y la pantalla. Tampoco han afirmado nada sobre la fecha en la saldrá a la luz, así que si sigue la misma línea que hasta ahora, tendremosque esperar más de un año para sumergirnos de nuevo en su vida.

¿De qué tratará?

Tras disfrutar de la dos entregas -cada una con diez episodios-, nos podemos imaginar sobre la trama en la que podría girar. Cuidado, porque no queremos hacer ningún spoiler si aún no has dado a play a la serie, pero algunas de estas importantes incógnitas aparecen en nuestra mente. ¿Aidan seguirá formando parte de la vida de Carrie? ¿Samantha volverá -físicamente- a reunirse en Nueva York con las que fueron sus besties durante años? Todo podría ocurrir.