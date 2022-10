El vestidazo de la próxima temporada de 'And just like that', ¡no lo lleva Carrie Bradshaw!

Cuando hablamos de series y películas cuyo repertorio de vestuario sigue influyendo a la industria e incluso a nuestros propios armarios, el primer título que nos llega a la mente es, siempre, Sexo en Nueva York. Con su reboot And Just Like That que se estrenó el pasado mes de diciembre en la plataforma de HBO y que ahora está en plena grabación de la segunda temporada, podemos confirmar que la moda sigue jugando un papel fundamente en la trama. Aunque la figura de Carrie Bradshaw es la estrella de los looks de impacto desde hace décadas, hemos descubierto un traje de lo más llamativo y especial que ya ha dado la vuelta al mundo y que, casualmente, no lo luce ella, si no otro personaje con un gusto de lo más exquisito. Aquí la prueba.

Parece un editorial de moda para una revista de renombre, pero en realidad se trata de una de las escenas que los paparazzi han cazado en plena grabación del rodaje por las avenidas de Nueva York. ¿Quién es la mujer que roba todas las miradas a su paso enfundada en capas de tul? Nicole Ari Parker, la actriz que interpreta a Lisa, una de las nuevas amigas de Charlotte que también adora la moda y cuyo vestidor ficticio es una auténtica maravilla ya que cuenta con piezas como este vestidazo rojo que una casa de costura italiana ha diseñado especialmente para la ocasión. Un detalle que no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos, ya que promete no ser el único look que nos deje sin palabras en la próxima entrega.

Que alguien como el influyente modista Pierpaolo Piccioli y el taller de costura de Valentino haya confeccionado una pieza para dicha producción, es una muy buena señal. Estamos desenado ver en acción esta pieza construida a partir de finas capas de tul rojo con escote redondeado, ceñido bajo el pecho al estilo el corte imperio y una larguísima capa que cae de los hombros con varios metros de longuitud que el actor Christopher Jackson, que interpreta el papel de su marido, recoge a su paso. Un estilismo digno de la serie que combina con sencillas sandalias de tiras trapeadora a tono y un impactante tocado negro con plumas rojas del amigo de Sarah Jessica Parker y sombrerista Philip Treacy.

Este accesorio que encaja a la perfección con el delicado traje rojo, nos ha recordado a un complemento que vimos lucir a la columnista neoyorquina en el 2015 en una de las fiestas más mediáticas del sector, en la Gala MET. Conocido y exclusivo evento celebrado en el Museo Metropolitano de la Gran Manzana que parece que también forma parte del guión de los próximos episodios de la temporada, o así lo imaginan los seguidores y fans de la serie al descubrir los estilismos tan espectaculares que sus protagonistas están llevando, todos con gran influencia vintage. Aún no hemos visto el que llevará Carrie, pero todo apunta a que nos va a dejar sin el habla.