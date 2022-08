La sorpresa que esconde la nueva temporada de 'And Just Like That': el reencuentro de Carrie con un antiguo amor

Sin hacer demasiado spoiler para quien aún no ha tenido la oportunidad de ver los diez capítulos de la esperada secuela de Sexo en Nueva York que se lanzó en el mes de diciembre en la plataforma de HBO; la historia interminable con Mr Big llega a su fin. Pero no por ello nuestra querida Carrie Bradshaw cierra con llave la puerta al amor como pudimos ver en los últimos e interesantes capítulos de And Just Like That, más bien... ¡la deja entornada! En este ya exitoso proyecto que ha anunciado una próxima temporada, hemos podido disfrutar del reencuentro de la columnista junto a sus amigas Miranda y Charlotte paseando por rincones míticos de la Gran Manzana, y también ciertos guiños a su conocido vestidor y algunos looks que nos enamoraron.

Aunque nos ha encantado esta primera entrega, no podemos dejar de mencionar que hemos echado de menos la presencia de más de un personaje, como es el caso de Samantha -quien rechazó su participación por razones personales- y más de uno masculino, ¿adivinas de quién se puede tratar? En este caso nos referimos a algún amigo con el que salir por Manhattan, más bien a un chico que rozó el corazón de la escritora a principios de los dosmil y con quien creó un precioso cuento de hadas que a día de hoy nos sigue gustando, y no, no es John James Preston quien sí ha protagonizado más de un episodio. Hablamos de... ¡Aidan Shaw!

Así es, su exprometido, aquel joven de pelo largo vendedor de muebles que se moría por ella y cuyo compromiso rechazó por volver a los brazos de Mr Big, regresa a la pequeña pantalla por una muy buena razón. Interpretado por el actor John Corbett, seguramente hará que volvamos a vivir esas mariposas en la barriga, las mismas que experimentamos veinte años atrás. Aunque la audiencia pueda creer que esta decisión tan llamativa (y que aterriza en el mejor momento) podría ser una distracción para borrar el rastro del que sí se convirtió en su marido en la ficción -y que está acusado de abusos sexuales-, la realidad es que este cambio de tuerca estaba ya preparado desde hacía más tiempo.

La última vez que les vimos compartir pantalla fue en una de las escenas más bonitas de la película Sexo en Nueva York 2, en un encantador y romántico encuentro fugaz en las calles del sur de Marrakech, ¡por eso no nos extraña que la noticia haya volado como la pólvora alrededor del mundo! Estamos seguras que todas las fans del team Carrie y Aidan están deseando darle al play mientras comen palomitas y comentan todos los movimientos con sus amigas, pero para ello tendremos que esperar hasta el verano que viene.