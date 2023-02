La secuencia de 'And Just like That' que confirma que el amor se merece una segunda oportunidad 💞

No queremos hacerte ningún spoiler, pero desde hace semanas sabemos que nuestro personaje favorito de la pequeña pantalla, vuelve a reunirse bastantes años después con el que parece ser el verdadero amor de su vida. Hablamos de Carrie Bradshaw, la columnista con el vestidor más envidiado de todos los tiempos, quien regresa a los titulares y no solo por sus estilismos tan especiales que marcan las tendencias punteras, también por temas de corazón. Desde que se lanzó el reboot de Sexo en Nueva York en diciembre de 2021, hemos visto a las amigas del Upper East Side quedando para tomar café, pero lo que nadie esperaría era la vuelta de aquel novio que hizo tambalear los planes de la protagonista estrella.

- El vestidazo de la próxima temporada de 'And just like that', ¡no lo lleva Carrie Bradshaw!

Son varias las escenas que los paparazzi han cazado durante el rodaje de la segunda temporada de And Just Like That, pero quizás el momento más especial nos lo ha regalado la propia actriz Sarah Jessica Parker. Al final de la primera entrega, dejaba abierta la puerta al amor, pero nadie imaginaría que quien llamaría a ella más de dos décadas después fuera un muy buen recuerdo del pasado: ¡Aidan Shaw! Un dato que ya conocíamos, pero ha ido a más. El que le hizo sentir mariposas en la barriga no solo hará un cameo en la producción, sino que su presencia marcará un nuevo rumbo en la vida de Bradshaw. Y así lo ha confirmado con una serie de fotografías que ya alcanza el millón de likes y con las que ha sorprendido a los fans acérrimos de la serie, como su amiga Gwyneth Paltrow quien ha dejado un comentario.

- El bombazo sobre la segunda temporada de 'And Just Like That' que tiene divididos a los 'fans' de Carrie

Las segundas oportunidad (en ocasiones) sí son buenas

¿Te imaginas tener que esperar más de 20 años para volver a los brazos de aquel chico que te tocó el corazón? Carrie no esperó, siguió con su vida, su matrimonio, su trabajo... Pero tras varios episodios de los que fuimos testigos en la primera temporada (y que no desvelaremos por si aún no le has dado play a esta exitosa producción de HBO), la escritora confirma a los espectadores que siempre es un buen momento para volver a creer en el romanticismo, ¡y lo hace con más de un apasionado beso en plena calle de la Gran Manzana!

- Sandalias y calcetines: si lo lleva Sarah Jessica Parker, es tendencia

La que adora los zapatos de Manolo Blahnik se funde en un intenso abrazo y beso junto al personaje que interpreta el actor John Corbett, quien se convirtió tiempo atrás en su exprometido y cuya propuesta terminó rechazando por regresar con Mr Big. ¿Qué querrán decirnos con este importante detalle con el que han revolucionado las redes sociales? ¿Que el primer amor de verdad nunca se olvida? ¿Que si estáis predestinados (hagas lo que hagas) terminaréis juntos? Tendremos que esperar para conocerlo, porque aún no hay fecha de estreno de la segunda temporada.

- Entre todos los looks que lleva Carrie Bradshaw en la nueva serie, hay uno que vimos hace 15 años

¿Cómo fue su historia?

No te preocupes, porque si no tienes buena memoria, nosotras estamos aquí para recordarte cuáles fueron las claves entre Carrie y Aidan. Se conocieron en una exposición de muebles y la última vez que los vimos juntos fue en la segunda película de Sexo en Nueva York que salió en cines en 2010. Aquel viaje que hizo con sus amigas Samantha (a quien echamos de menos en este reboot), Miranda y Charlotte a Abu Dabi donde inesperadamente se topó con el carpintero en mitad de un mercadillo callejero abarrotado de turistas y en el que el amor se palpaba en el aire.

- ¿Todavía no has visto la foto de SJP que ha enloquecido a los fans de la serie?

Su personaje dista mucho del de Mr. Big con quien terminó dándose el 'sí quiero'. Aidan Shawn es muy diferente, adora la vida y estilo bohemio, se quiere alejar del bullicio de Manhattan, es muy sensible y le aporta estabilidad emocional, ¡tanto que le pide casarse con ella! Pero la escritora de una de las columnas más leídas, termina siéndole infiel... ¿Esta vez terminarán paseando de la mano de por vida? ¿O simplemente será algo pasajero?