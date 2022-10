Sandalias y calcetines: si lo lleva Sarah Jessica Parker, es tendencia

Aunque el vestuario de las series y películas es imprescindible para describir a un personaje, lo que pocas veces esperamos, es que se convierta en un protagonista más. Sexo en Nueva York hizo de su indumentaria algo imprescindible para la serie y, reconozcámoslo, sin los preciosos vestidos de Oscar de la Renta y sin sus característicos zapatos "Manolos", Carrie Bradshaw no hubiera sido la misma. Ni su historia tampoco. Tanto es así, que cuando se estrenó su secuela And just like that, más que preguntarnos cómo habría continuado la vida de las cuatro amigas de Nueva York, nos intrigaba cómo irían vestidas. Y, ahora que queda muy poco para el estreno de su segunda temporada en HBO (será este otoño pero no hay fecha definida), nos pasa exactamente lo mismo.

Si tú también estás intrigada por lo que se podrá ver una vez se estrene en la plataforma, de momento, podemos avanzarte que el look que ha llevado Sarah Jessica Parker en la grabación de uno de los capítulos, no es nada de lo que podrías imaginarte. La actriz que interpreta a Carrie Bradshaw, ha lucido un mono verde militar de estilo cargo de la diseñadora y activista sostenible, Kate McGuire, junto a unas sandalias (con calcetines incluidos) de Dior. ¿Una curiosidad sobre este mono? Se trata de un K-2B de las Fuerzas Aéreas de EE.UU de los años 60 que, tal y como la propia Kate McGuire explica, lo encontró en Ebay y lo reformó hasta crear el diseño que veremos en la serie.

Pero, ¿y si te decimos que lo más impactante de su look ha sido su bolso con diseño de paloma? Sí, una especie de cluch que, aunque te pueda dar un poco de grima, es sin duda original. J.W. Anderson, está detrás de ese bolsito que Carrie Bradshaw, ha llevado junto a su amiga Charlotte en uno de los primeros capítulos en lo que parece ser una tarde de compras. Y, aunque sea Carrie quien lo luzca, en verdad pertenece a la colección masculina de otoño/invierno 2022. En cuanto al estilismo de Charlotte, es más elegante y menos arriesgado, y no nos sorprende porque sigue la línea que caracteriza al personaje de Kristin Davis. Un look clásico como ella, formado por una falta tubo negra y una camisa de plumetti que ha adornado con un lado fucsia.