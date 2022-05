El vestido drapeado que ha unido a la embajadora de la 'Gen Z' con Carrie Bradshaw

Cada día que pasa encontramos más relación entre las prometedoras jóvenes que adoran la moda, con aquellas que afianzaron su posición como icono de estilo décadas atrás. Quien resume a la perfección lo que significa ser parte de ese exclusivo círculo de la Generación Z, es Addison Rae. Si hace unos días sorprendía con la nueva versión del maquillaje de ojos que viralizó la princesa Diana de Gales en los ochenta, ahora la multifacética artista parece inspirarse en una de las piezas que guarda uno de los armarios más impresionantes que conocemos hasta la fecha, el de Carrie Bradshaw.

Con motivo de la gala BMI Pop Awards celebrada en un teatro de Beverly Hills, cita a la que ha ido acompañada de su pareja, el guitarrista Omer Fedi, ha sorprendido con una acertada elección de vestuario que se aleja de su estilo habitual. Dejando a un lado los brillos y la purpurina que suele lucir en esta clase de alfombras rojas tan mediáticas, ha optado por un precioso diseño drapeado que favorece a todas las siluetas y edades. Se trata de un vestido con manga asimétrica y extensa cola que ha completado con unas llamativas sandalias de plataformas negras con tacón transparente y un delicado maquillaje glow, obra de la famosa artista Mary Phillips.

Una elegante pieza que nos ha resultado un tanto familiar... Porque a pesar de que el repertorio de Addison es una gran fuente de inspiración, en esta ocasión hemos encontrado quién parece haberla influido, ¡aunque sea indirectamente! Hay estilismos que apreciamos en la pantalla y que con el paso del tiempo se convierte en historia, y uno de los que ha llevado el popular personaje Carrie Bradshaw en un epiosodio del reboot And Just Like That, ¡sigue el mismo corte y efecto!

Así es, Sarah Jessica Parker aparece enfundada en una delicada pieza azul de la marca Norma Kamali, también con la manga asimétrica y el mencionado drapeado que estiliza el cuerpo. Con esta brillante conexión FASHION, ambas expertas en materia han confirmado que hay prendas que son aptas para todo tipo de cuerpos, edades y momentos. Y sí, también puedes hacer como ellas y llevarla en momentos especiales como una boda, un cumpleaños o simplemente una cita romántica.